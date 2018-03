Kányádi Sándor: Jó két ló szolgája

Szolga voltam, szolga,

jó két ló szolgája.

Nem mehettem addig

én az iskolába,

míg a két jó lovat

meg nem abrakoltam,

s szénával a jászlat

jól meg nem pakoltam.

Etettem, itattam,

s míg a zabot nyelték,

fölmondtam magamban

az aznapi leckét.

Iskola után is

először a pajta,

azután jöhetett

csak a számtanpélda.

Sokszor sírdogáltam

– emlékszik a jászol –:

„jaj, csak el ne késsem

ma az iskolából”.

Szidtam a lovakat,

mért esznek oly lassan.

Egyszer az egyiket

még meg is haraptam.

Délben aztán, mire

elpárolgott mérgem,

a megbántott lótól

bocsánatot kértem.

Mert jó barátom volt

nekem az a két ló.

Nem kellett az ostor,

elég volt a jó szó.

Igazságos hű társ

voltak mind a ketten,

lépésbe vittek, ha

el-elszenderedtem.

Olvasni is tudtam

a hátukon ülve,

hajóként ringattak

hasig érő fűbe’.

Megálltak, ha árok-

vagy gödörhöz értek,

s mint ahogy én tőlük,

engedelmet kértek.

Prüsszögtek, horkantak.

Elég volt, ha térdem

jelezte az irányt,

bólintottak: „értem”.

Becsuktam a könyvet,

s csak azt mondtam: rajta!

Repültek, mint a nyíl,

át a túlsó partra.

Mert nemcsak szolgájuk,

gazdájuk is voltam;

ha sírtam is néha,

kedvvel abrakoltam.

De mindez régen volt.

Hol van az a két ló?

Gazdátlan a kantár,

gazdátlan a béklyó.

Csillag-zabot esznek,

hold szalmáján hálnak,

csengős táncot már csak

álmaimban járnak.