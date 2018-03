Orvosokra van szükség (Kovászna)

A Pro Holland Kórház egyesület tagja Kovászna mellett Zágon, Kommandó, Barátos és Zabola. Az orbaiszéki községek közül Nagyborosnyó nem kérte a tagságot, úgy értékelték, az ott lakóknak könnyebb Sepsiszentgyörgyre utazniuk orvosi ellátásra. A köz­ségek lakosonként ötvenbanis tagsági díjjal járulnak hozzá az egyesület működéséhez. Kivétel Zabola, mivel a helybéliek közül sokan a kézdivásárhelyi kórházat választják, így onnan csak fele összeg érkezik, a másik részt a céhes város kórházának működésére ajánlják fel.

Tavaly az egyesület közel százezer lejt utalt át a kórháznak – mondta el Gyerő József polgármester, az egyesület elnöke. A pénzen laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére használható készüléket, lélegeztető felszerelést, mikroszkópot vásároltak.

Idén hasonló értékben támogatják a kórházat, és a pénzt meghatározott célokra lehet majd felhasználni – tudtuk meg a polgármestertől.

A kovásznai városi kórház az Egészségügyi Minisztérium alárendeltségébe tartozik, a Dr. Benedek Géza Szív és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház – közismerten Szívkórház – alegységeként működik. A Szívkórház képviseletében Neagovici Vasile elmondta, a városi kórházat 2011-ben csatolták a Szívkórházhoz (együtt a bodzafordulói és az előpataki Dr. Horea Radu-kórházzal), és ez komoly anyagi megterhelést is hozott. Az első években a kovásznai kórház kiadásai 1,6 millió lejes deficitet jelentettek, ezt most 1,2 millióra sikerült csökkenteni – többek között éppen az egyesülettől kapott támogatásnak köszönhetően.

A kórház fejlődik, új szakorvosokat – bőrgyógyászt, endokrinológust, szemészt – sikerült odavonzani, a járóbeteg-részlegen kissebészet működik, a gyerekgyógyászaton állandó felügyeletet biztosítanak – sorolta Neagovici. A kórház felszereltségét tovább kívánják bővíteni, ahogy az orvosi kart is. „Orvosokra van szükségünk” – nyomatékosított Neagovici Vasile.