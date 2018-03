Hazaköltözhet a Sepsi OSK

A háromszéki labdarúgás-kedvelők hónapok óta szeretnének már a szemerjai stadionban élvonalbeli labdarúgó-mérkőzést látni, és ez a kívánságuk végre teljesül, hiszen a Sepsi OSK vezetősége szerint 90 százalék az esélye, hogy a csapat március 19-én itthon játszhat

„Különleges és rendkívüli sajtótájékoztató a mai, hiszen lejárt az átigazolási időszak, viszont mi mindent el tudunk intézni, és igazoltunk egy újabb játékost csapatunkhoz. Mint tudjátok, eddig 13 játékossal kötöttünk szerződést, de most a tizennegyediket is megszereztük, amely a legfontosabb mind közül. Ez a játékos gólt nem tud rúgni, de minden átadása, passza tökéletes. Mindig megtalálja a csapattársát és mindig kergeti az ellenfél kapuja felé. Ez a játékos nem más, mint a Sepsi OSK szurkolótábora, közönsége, az a több mint 4500 ember, aki a következő hazai mérkőzéseken jelen lesz és buzdítani fogja csapatunkat. Csütörtökön sikerült a szemerjai stadiont az élvonalbeli mérkőzésekre hitelesíttetni, egy ideiglenes hitelesítési igazolványt kaptunk, ami egyelőre a nyárig érvényes, így végre itthon, hazai pályán futballozhat a csapatunk” – fogalmazott Diószegi László főtámogató és Kertész Dávid alelnök.

Elmondták, nem volt könnyű mindezt megvalósítani, mert tavaly júniustól mindennap tettek azért, hogy ilyen állapotba hozzák a stadiont, rengeteg munka van mögötte. Diószegi László kiemelte, Kertész Dávid és Rendi János munkája elengedhetetlen volt ahhoz, hogy elérjék céljukat, és a Sepsi OSK újra Sepsiszentgyörgyön játszhasson.

„Együttes erővel, közösen valósítottuk meg, viszont szeretnénk, ha nemcsak a nyárig, hanem a következő idényben is hitelesítenék a stadiont, és az elkövetkezendő egy-két évben első osztályos mérkőzéseket rendeznénk Sepsiszentgyörgyön” – mondta Diószegi László.

Ahhoz, hogy március 19-én a Sepsi OSK az FC Voluntari ellen itthon léphessen pályára, villanyfény is szükséges, hiszen a mérkőzést 20.45-re írták ki, utólag pedig nem tudtak változtatni az időponton. A háromszéki labdarúgóklub vezetősége egy olasz cég romániai képviseletével vette fel a kapcsolatot, ez a cég szolgáltatta az FC Hermannstadt és az FCSB közötti Román Kupa-mérkőzésre a mobil villanyfényes berendezést Nagyszebenben.

A sajtótájékoztató végén Diószegi és Kertész megmutatta a pályát, és elmondták, a következő idényre villanyfényes berendezést építenek, ami már állandó lesz és lehetővé teszi, hogy a következő években is élvonalbeli meccse­ket láthassanak Sepsiszentgyörgyön a labdarúgás-kedvelők.