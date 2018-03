Kitiltották Romániából az SZNT külügyi megbízottját (Székely szabadság napja)

A kitiltásról szóló hírt Izsák Balázs, az SZNT elnöke tette közzé közösségi oldalán. Dabis Attila a székely szabadság napja alkalmából ma tartandó megemlékezésre és felvonulásra igyekezett Marosvásárhelyre, amikor a magyar–román határon a román határrendészek feltartóztatták. Kitiltásáról egy angol nyelvű végzést adtak át neki, amely indoklást nem tartalmaz.

Izsák Balázs, az SZNT elnöke az MTI-nek elmondta: a magyar állampolgárságú Dabis Attila 2011-ben önkéntesként kapcsolódott be az SZNT munkájába, és fontos szerepet vállalt a tanács nemzetközi kapcsolatainak a kiépítésében.

Dabis Attila Szervezőként segítette az SZNT vezetőinek a dél-tiroli, katalóniai, baszkföldi, skóciai látogatásait, kezdeményezője volt a nemzeti régiókra vonatkozó európai polgári kezdeményezésnek, majd amikor az Európai Bizottság elutasította a kezdeményezés bejegyzését, Izsák Balázzsal ketten támadták meg az EU luxemburgi bíróságán az EB elutasító határozatát.

Dabis Attila az MTI-nek elmondta: a számára átadott vázlatos jegyzőkönyvben a határrendészet csupán azt közölte, hogy nemkívánatos személynek minősítették Romániában. Hozzátette: a kormányrendelet szerint – melyre hivatkoztak – bírósági határozat szükséges ahhoz, hogy valakit kitiltsanak Romániából. Kérésére nem közölték azonban, hogy mikor mely bíróság hozott személyéről határozatot, és mennyi ideig nem léphet be Romániába.

A budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet nemzetközi koordinátoraként is tevékenykedő Dabis Attila kijelentette: büntetlen előéletű, a román hatóságokkal soha nem gyűlt meg a baja, nincs ellene európai elfogatóparancs, ezért nehezen megmagyarázható számára a kitiltása. Hozzátette, csakis a civil jogvédelemben elvégzett munkája válthatta ki a román hatóságok nemtetszését. Megjegyezte, az SZNT külügyi megbízottjaként nemzetközi fórumokon nyújtott több alkalommal tájékoztatást arról, hogy Románia nem tartja be a nemzetközi kötelezettségvállalásait.

Dabis Attila azt is elmondta: a budapesti Corvinus Egyetemen szerzett a közelmúltban doktori címet. A Tévhitek az autonómiáról című, Székelyföld autonómiájának alkotmányossága alcímű doktori dolgozatában tudományos eszközökkel bizonyította, hogy Székelyföld területi autonómiája nem ellentétes Románia hatályos alkotmányával.

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos elnöksége felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja a döntést, mint közleményükben írják, úgy vélik, hogy a romániai magyar kisebbséget ért sorozatos és súlyos jogsértések feltárását tartalmazó árnyékjelentések elkészítésében vállalt szerepe közrejátszhatott Dabis kitiltásában.