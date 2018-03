Bojkottál az Astra Egyesület (Szent György Napok)

Nem vesznek részt az idei Szent György Napokon a székelyföldi románok civil fórumához tartozó egyesületek, alapítványok és más civil szervezetek, még az óvodás és iskolás gyermekcsoportok sem lépnek fel sehol a városban – jelentette be az Astra kulturális egyesület. A téma a március 8-ai rendkívüli tanácsülésen is terítékre került, és noha Antal Árpád polgármester, később pedig a városnapok szervezői is kifejezték sajnálkozásukat, korábbi döntésükhöz ragaszkodnak, a közösségi színpadot a Plugor Sándor Művészeti Líceum előtti ’56-os emlékparkban állítják fel.

A románok a költöztetést sérelmezik: az előző években a magukénak érezték a Sugás Áruház előtti teret, és úgy látják, az intézkedés ellenük irányul, az új helyszínt pedig túlságosan rejtettnek ítélik a meghívottjaik rangjához képest. Ezt az Astra Kovászna és Hargita megyei fiókjának alelnöke, Maria Graur a polgármester múlt heti sajtótájékoztatóján fejtette ki, a tanácsüléseken pedig a szociáldemokrata Rodica Pârvan kétszer is szóvá tette, a románok megalázásának szándékát gyanítva. Legutóbb úgy fogalmazott: a „csűr háta mögött”, étkezési lehetőség nélkül nem érdekli őket a szereplés; de annak a véleményének is hangot adott, hogy valakik mindenképpen botrányt, etnikai feszültséget akarnak kelteni Sepsiszentgyörgyön.

Két hónap már elmúlt a román centenárium évéből, és eddig csak a volt kormányfő akart minket felakasztani, a városban béke volt – így kezdte válaszát Antal Árpád polgármester, ismételten és hangsúlyosan visszautasítva azt a gondolatot, hogy Sepsiszentgyörgyön léteznek „magyar” vagy „román” terek. Tavaly a Szent György téren nyolc magyar és hat román együttes lépett fel, idén is pró­bálták úgy kialakítani a programot, hogy mindenkinek jó legyen, de kevesebb pénzből gazdálkodnak, mert a kormány hétmillió lejt vett el a várostól, ennek következménye, hogy a közösségi színpadra nem hívtak meg egyetlen zenekart sem, hanem meghagyták a helybeli gyermekeknek – magyarázta. Azt is elmondta: a népzenének (az Astra egy moldvai népdal­énekesnőt akart meghívni) a múzeumkertben biztosítanak teret a városnapokon, ám az egyesület ezt a lehetőséget is visszautasította, ragaszkodik a főtéri színpadhoz. Antal Árpád úgy véli: mivel a főtéri színpadon azok is fellépnek, akiket a román fiatalok javaslatára hívtak meg, a helybeli románok nagy többsége nem fogja bojkottálni a városünnepet, az viszont sajnálatos, hogy egyesek – a városháza javaslatait elutasítva – ultimátumokkal és fenyegetőzésekkel próbálnak etnikai botrányt kelteni.

Hasonló álláspontot tett közzé a Szent György Napok szervezőcsapata is: közleményük leszögezi, hogy a színpadok műsorát soha nem nyelvi, hanem műfaji sajátosságok szerint alakították ki, és kifejezték reményüket, hogy az Astra végül mégis elfogadja a múzeumkerti színpadot az általuk meghívott népdalénekesnő számára.