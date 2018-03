A semmiből új világot

Előző írásunk

Nem vesznek részt az idei Szent György Napokon a székelyföldi románok civil fórumához tartozó egyesületek, alapítványok és más civil szervezetek, még az óvodás és iskolás gyermekcsoportok sem lépnek fel sehol a városban – jelentette be az Astra kulturális egyesület. A téma a március 8-ai rendkívüli tanácsülésen is terítékre került, és noha Antal Árpád polgármester, később pedig a városnapok szervezői is kifejezték sajnálkozásukat, korábbi döntésükhöz ragaszkodnak, a közösségi színpadot a Plugor Sándor Művészeti Líceum előtti ’56-os emlékparkban állítják fel.