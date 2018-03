A vetélkedő volt a próbakő

Vallástanárokból álló hármas – Bardocz Tünde, Nagy Hajnalka és Kovács-Ungvári Noémi – állította össze jó előre a találkozók-vetélkedők programját, valamint azokat a témaköröket, elméletieket és gyakorlatiakat is, amelyek a versenyező fiatalok általános műveltségét gazdagították.

A második megmérettetésnek a nagyborosnyói egyházközség biztosított helyet, hiszen onnan is tanulócsoport nevezett be – tájékoztatott Bardocz Tünde és Nagy Hajnalka. A versenyző fiatalokat, Nagyborosnyó, Réty, Kökös és Uzon hét csapatát Német Zoltán helybeli református lelkipásztor köszöntötte, és a Ti vagytok a világ sója textusra épített rövid áhítat után nyitották meg a rendezvényt. A szentírásból vett tucatnyi kérdést Bardocz Tünde állította össze, amelyből választhattak a csapatok, és egyet – kedvük szerint – dramatizáltak. Mondanunk sem kell, hogy a jól felkészült fiatalok sikeresen szerepeltek, okleveleket kaptak, és egy-egy ajándék gyerekbibliával gazdagodtak. A vendégfogadást, a közös ebédet a lelkész házaspárnak és a tevékenykedő nőszövetségieknek köszaönték. Tervek szerint a vetélkedősorozatot azokon a sepsiszéki településeken folytatják, ahonnan érkezett versenyző csapat.