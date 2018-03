Közel a millióhoz (Minority Safepack)

Vincze elmondta: 25 nappal az aláírásgyűjtés lejártának határideje előtt kijelenthető, jó esélyei vannak az egymilliós aláírás teljesítésére az őshonos kisebbségek és nyelvi közösségek számára uniós védelmet és támogatást kérő európai polgári kezdeményezésnek. „Egyre közelebb vagyunk a célhoz, de még nem értük el. A tét óriási, és minden rajtunk múlik” – fogalmazott Vincze Loránt FUEN-elnök Bolzanóban, ahol csütörtökön a dél-tiroli német ajkú és ladin kisebbségek kampányrendezvényén vett részt.

Az RMDSZ, a Dél-Tiroli Néppárt és a FUEN által indított Minority SafePack kezdeményezés érvényességéhez egymillió aláírást kell összegyűjteni az április 3-ai határidőig, ugyanakkor hét tagállamban teljesíteni kell az országos küszöböt is. Ez utóbbi eddig Romániában, Magyarországon és Szlovákiában történt meg, Lettországban már csak 800 aláírás hiányzik ehhez, illetve Dánia, Szlovénia, Bulgária, Spanyolország, Lengyelország és Horvátország esetében is jó esély van a küszöb elérésére.

Vincze Loránt szerint az aláírásgyűjtés idején minden közösségnek lehetősége van megmutatni erejét, önbecsülését és szolidaritását más kisebbség iránt. Az erős közösségeknek felelősségük van abban, hogy a gyengébbeket támogassák, és azokért is alá kell írniuk, akik nem tehetik meg, mert a többségi állam fenyegeti őket. Mint mondta, ebben a kérdésben Európában a magyarok élen járnak. Reményét fejezte ki, hogy mások is felsorakoznak melléjük.