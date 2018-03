Mesterséges intelligencia a Nemzetközi Űrállomásra

Egyfajta lebegő agynak tekinthető az Airbus és az IBM által közösen fejlesztett CIMON (Crew Interactive Mobile CompanioN) nevű mesterséges intelligencia. A kosárlabda méretű, 3D-s nyomtatott műanyag és fémgömb súlya a földön 5 kiló, viszont az űrállomáson még a súlytalanság állapotában is képes lesz repülni. A szerkezet az IBM Watson módosított verzióját futtatja. Az űrállomáson lebegő szerkezettel a képernyőjén tartható majd a kapcsolat. Egyelőre Alexander Gerst űrhajóst ismertetik meg vele (arcfelismerés, hangfelismerés), Gerst küldetése júniustól októberig tart az űrállomáson. Ahogy a szakember végrehajtja majd egy-egy feladat lépéseit, a CIMON javaslatokat fog tenni a leghatékonyabb megoldásokkal kapcsolatban. A földön tevékenykedő digitális asszisztensekhez hasonlóan, a CIMON is megérti a szóbeli parancsokat, és egy szintetizált hang segítségével közli majd mondanivalóját. A mesterséges intelligencia a felmerülő technikai problémákra is képes lesz időben figyelmeztetni.