A csíkiak „nyerték” a székely rangadót (Labdarúgás, III. liga)

Izgalmasnak ígérkezett a forduló rangadója, amely kézdivásárhelyi szempontból jól is indult, viszont tragikomikus véget ért, a három ponttal pedig a másodosztályba vágyó FK Csíkszereda távozott.

A találkozó első helyzetét a vendégek hozták össze, egy jobb oldali beadást követően Eder Gonzalez fejelt kapura, Gabriel Bunduc pedig könnye­dén védett. A folytatásban inkább a házigazdák akarata érvényesült, és fokozatosan átvették az irányítást, majd Marius Ştefănescu szabadrúgása néhány centivel elkerülte a keresztlécet. A 23. percben góllá érett a felső-háromszékiek mezőnyfölénye, miután Nicolae Păun passzolt a védők közül kiugró Gajdó Gothárd elé, aki a tizenhatos vonaltól bevágta a bal felsőbe (1–0). Nem kellett sokat várni a következő gólra sem, Ştefănescu átadását követően Alin Babei higgadtan kilőtte a jobb felsőt (2–0), így a hazaiak kétgólos előnnyel vonulhattak szünetre.

A Kézdivásárhelyi SE a második félidő kezdete előtt négy játékosát cserélte le, majd érthetetlen módon hét perc alatt kiegyenlítettek a csíkszeredaiak, és a következő percekben a vezetést is átvették, és mindezt úgy, hogy nem igazán ütköztek ellenállásba, nem volt reakció a kézdivásárhelyiek részéről. Az 50. percben Györgyi Arthur bal oldali beadására Bajkó Barna érkezett középen, majd a védőktől nem zavartatva fejelt a kapuba (2–1). Két perccel később Fabio Nascimento egy védelmi hibát használt ki, miután a védőknek nem sikerült felszabadítani, a brazil labdarúgó közelről volt eredményes (2–2).

Az 58. percben Bajkó második gólját is megszerezte, labdát kapott jobb oldalon, majd egy csel után könnyedén lőtt a jobb felsőbe (2–3), így 13 perc alatt a Hargita megyeiek megfordították a mérkőzést. A szurkolók a látottak után nem kímélték a kék-fehér mezeseket, bundázással gyanúsították a csapatot, és tömegesen hagyták el a stadion területét. Közben Eduard Oprea is megelégelte a kialakult helyzetet, így a mezét levetve elhagyta a játékteret, a KSE pedig a hátralévő fél órában tíz emberrel próbált futballozni. A teljesen szétesett házigazdák a 62. percben kétgólos hátrányba kerültek, miután Györgyi passzát ismét Bajkó váltotta gólra (2–4). A mérkőzés hajrájában a kézdivásárhelyiek fiatal kapusa, Farkas Róbert szabálytalan volt a büntetőterületen belül a csereként beálló Hodgyai Lászlóval, így a játékvezető büntetőrúgást ítélt, amit a csíkszeredai csatár könnyedén a hálóba gurított (2–5). A 85. percben újabb tizenegyest ítélt a bíró az FK Csíkszereda javára, amit Györgyi a keresztléc fölé rúgott. Válaszul a rendes játékidő utolsó percében Vlad Boricean egyéni akcióját követően jobb oldalról beívelt, a középen érkező Bagoly Benjámin pedig közelről a hálóba rúgta a labdát (3–5), beállítva a végeredményt.

A székely rangadó felejthetetlen élmény marad a felső-háromszéki szurkolók számára, és nem a két csapat mutatott játéka miatt. A Kézdivásárhelyi SE szombaton 15 órától a nyolcadik helyen álló Barcarozsnyó otthonában lép pályára a bajnokság 18. fordulójában.

Labdarúgó III. liga, 17. forduló: Kézdivásárhelyi SE–FK Csíkszereda 3–5 (2–0).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion, mintegy 800 néző. Vezette: Cosmin Apetrei (Roznov). KSE: Bunduc (Farkas, 46.)–Gazda, Babei, Ştefănescu, Păun, Boricean, Gajdó G. (Bagoly, 46.), Tankó (Vlădulescu, 46.), Gáll (Mihai, 46.), Gajdó T., Oprea. Edző: Gazda József. Csíkszereda: Horvát–Csiszér (Majzik, 70.), Csürös, Locotuş, Lőrincz, Savin (Antal, 46.), Magyari, Gonzalez, Györgyi, Nascimento, Bajkó (Hodgyai, 75.). Edző: Bálint László. Gólszerzők: Gajdó G. (23.), Babei (29.), Bagoly (90.), illetve Bajkó (50., 58., 62.), Nascimento (52.), Hodgyai (79. – tizenegyesből). Sárga lap: Gajdó G. (6.), Păun (43.), Oprea (53.).

További eredmények: Roman–Galaci Metalosport 11–0, Paşcani–Sporting Lieşti 0–1, Székelyudvarhelyi FC–Galaci Oţelul 0–0, Bucovina Rădăuţi–Bákói Aerostar 0–1, Foc­şani–Szászhermányi FC 0–1, Valea Mărului–Barcarozsnyó 0–3 (hivatalból), a Darabani állt.

A rangsor:

1. Aerostar 10 4 1 39–9 34

2. Roman 10 3 2 47–16 33

3. Csíkszereda 10 3 2 35–17 33

4. Oţelul 8 6 1 30–10 30

5. Lieşti 8 3 4 32–14 27

6. Kézdivásárhely 7 3 5 42–26 24

7. Szászhermány 7 3 5 27–11 24

8. Barcarozsnyó 7 3 5 25–15 24

9. Rădăuţi 7 3 5 19–13 24

10. Focşani 4 6 5 25–19 18

11. Darabani 4 4 6 28–26 16

12. SZFC 3 1 11 24–36 10

13. Paşcani 3 1 11 19–39 10

14. Valea Mărului 2 1 12 26–43 7

15. Metalosport 0 0 15 2–126 -8

* nyolc büntetőpont levonva

A 18. forduló mérkőzései: Bákói Aerostar–Darabani, Galaci Metalo­sport–Székelyudvarhelyi FC, Galaci Oţelul–Focşani, Szászhermányi FC–Bucovina Rădăuţi, Barcarozsnyó–Kézdivásárhelyi SE, FK Csíkszereda–Roman, Sporting Lieşti–Valea Mărului 3–0 (hivatalból), Paşcani szabadnapos.