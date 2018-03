Megszerezte első győzelmét a Sepsi Futsal (Teremlabdarúgás, I. liga)

Az odavágóbeli meccset a Marosvásárhelyi City’US alakulat nyerte meg, s a két csapat közötti utolsó tizenegy összecsapás egy sepsiszentgyörgyi siker és egy döntetlen mellett kilenc vásárhelyi diadalt hozott. Az idény első győzelmének megszerzése mellett így volt, amiért visszavágnia a zöld-fehér mezes hazai együttesnek, amely számára rosszul indult a pénteki találkozó.

A középkezdést követően roppant zűrzavaros helyzet alakult ki a kapunk előtt, s Tompa öngóljával máris vezetett a City’US (0–1). A gyorsan bekapott gól után rendezte sorait a Sepsi Futsal, s előbb Bende, majd Ambrus veszélyeztette a vendégek kapuját. A 6. percben vészkapusra váltott a marosvásárhelyi csapat, de nem tudtak újabb gólt lőni. A házigazdák viszont játszottak a helyzetekkel: a 7. percben Pulugor I. kapufát lőtt, Neagoie közelről a kapust találta el, Tompa pedig távolról tüzelt. A 15. percben Bende góljával egyenlített a Sepsi Futsal, majd 30 másodperccel később ugyancsak ő juttatta előnybe csapatát (2–1). A 16. percben a City’US még mindig vészkapussal támadt, s Neagoie a hatosunk elől csavart az üresen hagyott vásárhelyi kapuba (3–1). A 18. percben Dobai szépített Togan remek passzából (3–2), de kevéssel később Veress visszaállította a két csapat közötti kétgólos különbséget (4–2). A 20. percre kigyűlt a Sepsi Futsal hatodik csapathibája, a megítélt 10 méterest Pop értékesítette (4–3).

A térfélcsere után is a hazai csapat irányította a küzdelmet, újabb három kihagyott ziccer és egy marosi kapufa után Pulugor Zs. növelte a Sepsi előnyét (5–3). A 33. percben előbb Tompa, majd Pulugor I. volt eredményes (7–3). A 34. percben Tompa cselezgette végig a pályát, majd a jó ritmusban érkező Pulugor I. közelről nem hibázott (8–3). A 36. percben újra zörgött a marosvásárhelyi háló: egy elpuskázott vendégtámadás után Veresshez került a labda, aki gondolkodás nélkül büntetett (9–3). A megnyugtató előny tudatában Farkas Attila a véghajrában már a kevésbé tapasztalt játékosait is pályára küldte, akik jó ideig állták a sarat, de a 40. percben Nagynak sikerült negyedszerre is bevennie a szentgyörgyi kaput (9–4). A Sepsi Futsal tizenöt elvesztett bajnoki után tudott nyerni először a 2017–2018-as idényben, s a bemutatott játéka reményt keltő a gyors léptekkel közeledő playout előtt.

Teremlabdarúgó I. liga, 16. forduló: Sepsi Futsal–Marosvásárhelyi City’US 9–4 (4–3). Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Közel 100 néző. Vezette: Răzvan Dincuţă (Ploieşti) és Ionel Boharu Predescu (Buftea). Sepsi Futsal: Kisgyörgy–Bende, Ambrus, Pulugor Zs., Tompa (cserék: Papp L., Pulugor I., Papp Cs., Héjja, Veress, Neagoie, Bartos, Nagy, Boér). Edző: Farkas Attila. Marosvásárhelyi City’US: Coman–Pop, Boros, Küsmödi, Togan (cserék: Nagy, Dobai, Iszlai). Edző: Kacsó Endre. Gólszerzők: Bende (15., 15.), Nea­goie (16.), Veress (20., 36.), Pulugor Zs. (31.), Tompa (33.), Pulugor I. (33., 34.), illetve Tompa (1. – öngól), Dobai (18.), Pop (20. – 10 méteresből), Nagy (40.).