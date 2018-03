Győzelem a középszakasz első meccsén (Kosárlabda, Női Nemzeti Liga)

A két csapat legutóbb a sepsiszentgyörgyi rendezésű kosárlabda női Román Kupa negyeddöntőjében találkozott egymással, akkor 78–52-re nyert a Sepsi-SIC, majd a Temesvár és a Szatmárnémeti VSK legyőzésével zsebelte be harmadik kupagyőzelmét. Azóta nem játszott hivatalos mérkőzést a zöld-fehér mezes együttes, és ez meg is látszott a brassói párharc első negyedében. A 4. percben 8–2-re is vezettek lányaink, amikor a kolozsváriak egy 11–0-ás roham után átvették a vezetést (8–13). Az első negyed hajrájában feljött a SIC egy pontra (12–13), ám az egyetemisták Samburska büntetőből szerzett pontjaival 13–15-tel zárták a játékrészt. A 12. percben már 10 pontos volt a Kolozsvári U előnye, a bő három perce tartó kosárcsendünket Fontaine törte meg. A folytatásban a Sepsi-SIC pillanatai következtek, és egy 13–2-es részsiker után, valamint a friss szerzeményünk, az ausztrál Mijović duplájának köszönhetően átvettük a vezetést (25–24). Ezután már minden a zöld-fehérekről szólt, akik egy remek második negyed után tízpontos előnnyel vonultak szünetre (41–31). A nagyszünet után kiegyensúlyozott küzdelem alakult ki a pályán, s Samburska triplájának is köszönhetően a Kolozsvári U a 25. percre négypontosra faragta le hátrányát (47–43). Ekkor villantottak a szentgyörgyi lányok, és pillanatok alatt elhúztak, a negyed végére pedig ismét megnyugtató volt a két csapat közötti különbség (61–48). A párharc záró szakaszát Marshallék kapták el jobban, hiszen a 32. percben tizenkilenccel ment a Sepsi-SIC. Ezt követően kiegyenlítődött a küzdelem, a kolozsváriak pedig utolsó erőtartalékaikat felhasználva próbálták megfordítani a meccset, de egy pillanatra sem forgott veszélyben a zöld-fehérek győzelme (86–77).

A zöld-fehérek új centere, Mijović 22 ponttal mutatkozott be a Sepsi-SIC csapatában, a találkozó legeredményesebbje a 23 pontot jegyző Fontaine lett. Az egyetemisták közül a 22 pontos Kalusic jeleskedett.

Az eredmény: Sepsi-SIC–Kolozsvári U 86–77 (12–15, 29–16, 20–17, 25–29). Sepsi-SIC: Webb 11/3, Mijović 22/6, Marshall 11, Gödri-Părău 11, Neagu (cserék: Fontaine 23, Kilin 3/3, Hamilton-Carter 2, Džankić, Kovács, Stoenescu 3, Huţanu). Edző: Zoran Mikes. Kolozsvári U: Taylor 6, Ghizilă 4/3, Maxim 4, Thompson 6, Kalusic 22 (cserék: Lovász, Pătruţ, Samburska 15/9, Voica 5/3, Vorpahl 15/9). Edző: Dragan Petričević.

A teremtorna további eredményei: Brassói Olimpia–Alexandria 79–69, Kolozsvári U–Szatmárnémeti VSK 71–73, Szatmárnémeti VSK–Brassói Olimpia 62–54. (t)