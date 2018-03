Megerősítette hatalmát Dragnea

A párt nőszervezetét vezető, a belpolitikában korábban ismeretlennek számító volt EP-képviselő Liviu Dragnea pártelnök javaslatára kapott kormányalakítási megbízatást, és az SZDP második legfontosabb, ügyvezető elnöki tisztségének megszerzésében is Dragnea nyílt támogatását élvezte.

A kongresszuson új alelnököket és programdokumentumokat is megszavaztak a küldöttek. A pártelnököt nem érintette a tisztújítás: őt a párt tagsága közvetlen szavazáson választotta meg, és az alapszabály szerint csak közvetlen szavazással válthatnák le.

A román sajtó azt feltételezte, hogy – a korrupciós bűnvádi eljárásai miatt támadások kereszttüzében álló – Dragnea azért hívta váratlanul össze a párt kongresszusát, hogy saját személyéről is bizalmi szavazást kérjen, de egy formális voksolást a pártszabály nem tett lehetővé. A rendezvény azonban így is alkalmasnak bizonyult a pártvezető támogatottságának demonstrálására.

Dragnea egyrészt terjedelmes beszéde végén közfelkiáltással kapott támogatást ahhoz, hogy az általa javasolt gazdasági programot és az igazságügyi reformot pártelnökként vigye végig. Másfelől sikerült a pártvezetés második vonalába is leghűségesebb embereit juttatnia, a küldöttek pedig az általa támogatott programdokumentumokat is megszavazták.

Az SZDP kongresszusa határozatban rögzítette, hogy nemzeti megállapodást kezdeményez az ország 2040-ig tartó fejlesztési stratégájáról, a kultúráról, nemi egyenlőségről, az euró 2024-ig történő bevezetéséről és a jövő évi uniós elnöksége legfontosabb célkitűzéseiről.

Dragnea javaslatára a párt élén az ország mind a nyolc fejlesztési régióját ezentúl két-két alelnök – egy férfi és egy nő – képviseli. Az 50 százalékos női kvóta miatt a párt több ismert politikusának is félre kellett állnia, ami az érintettek és híveik elégedetlenségét váltotta ki.

Az ügyvezető elnöki tisztségnél Dăncilănak, aki csaknem 2900 voksot kapott, két ellenfele is volt. Ecaterina Andronescu volt oktatási és Nicolae Bănicioiu volt egészségügyi miniszterre is leadtak mintegy 540, illetve 300 szavazatot, annak ellenére, hogy bejelentették visszalépésüket, miután a szervezők nem tették lehetővé, hogy még a voksolás kezdete előtt felszólaljanak.