Mélyrepülésben az SZDP

A Sociopol közvélemény-kutatásának hétvégén közzétett adatai szerint az SZDP támogatottsága jelenleg 34 százalékos a biztos szavazók körében. A második helyen álló Nemzeti Liberális Párt támogatottsága egy százalékponttal kisebb, 33 százalékos. Izmosodott a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) is. Az ellenzéki pártra 12 százalék szavazna, ha most vasárnap lennének a választások. A kisebbik kormányzó párt, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) és az RMDSZ-nek a támogatottsága egyaránt 5 százalékos. A Népi Mozgalom Párt (PMP) szavazótábora mindössze 3 százalékos. Óriásit zuhant az SZDP elnökének, Liviu Dragneának a népszerűsége is, a választások utáni 40 százalékról 9 százalékra. A politikus bizalmi indexe még a Traian Băsescu volt államfőjénél és Victor Ponta volt kományfőjénél is kisebb.