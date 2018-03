Március idusát köszöntő ünnepi tárlat (Kézdivásárhely)

Huszonkilencedik alkalommal nyílt meg tegnap délben a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítási termében a háromszéki és brassói képzőművészek március idusát köszöntő 29. ünnepi tárlata. A megnyitón a nagyszámú közönség mellett több képzőművész is jelen volt.

Dimény Attila múzeumvezető köszöntötte a megjelent alkotókat és a művészetkedvelő közönséget, hangsúlyozva, hogy idén ünnepeljük a magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulóját és egyben a modern magyar nemzet megszületését. Elmondta, ebben az évben harmincnyolc kortárs képzőművész negyvenkét alkotással van jelen az ünnepi tárlaton. Azt is bejelentette, hogy az Incze László Céhtörténeti Múzeum lehetőségeihez mérten minden évben igyekezett katalógust is készíteni az ünnepi tárlathoz, az utóbbi években pedig a Székely Nemzeti Múzeum vállalta annak megjelentetését, és harmadik éve lapozhatják az ünnepi kiállítást bemutató kiadványt a tárlatlátogatók. Az intézményvezető köszönetét fejezte ki a kiállító művészeknek, Dobolyi Annmária művészettörténésznek, a múzeum munkatársának, aki az egész kiállítást megszervezte, valamint Vetró Andrásnak és Sárosi Csabának, akik a tárlatot elrendezték.

A 29. tárlatot Vargha Mihály szobrász, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója méltatta. Elmondta: a katalógus előszavában egy képzeletbeli interjút készített néhai Baász Imrével. Az ott leírtak – a baászi művészi hitvallás – éppen ebben a teremben hangzottak el, amikor Vargha Mihály hetedik osztályos tanuló volt. Baász Imrére igazán illik az a szó, hogy szabadságharcos, hiszen egy szókimondó ember volt, és ahogy ő megfogalmazta, a művészetnek nem célja a műtárgy, hanem a szabadság elérése – hangsúlyozta.

A megnyitón az előző évek hagyományait követve idén is közreműködött Józsa Irén és Nagy-Babos Tamás magyartanár, valamint a Cantus kamarakórus Fórika Balázs karnagy vezényletével, akik színvonalas műsorukkal ráhangolták a közönséget a közelgő ünnep hangulatára. A harmincnyolc kiállító művész: Albert Levente, Balázs István, B. Hajdú Enikő, Éltes Barna, Haszmann Júlia Réka, Hervai Katalin, Koszta Ervin, Kovács Géza, Miklóssy Mária, Petrovits István, Péter Eszter, Simó Enikő, Vargha Mihály és Szente-Szabó Ákos Sepsiszentgyörgyről, Deák M. Ria és Deák Barna Kovásznáról, Ábrahám Imola, Ábrahám Jakab, Bartha Árpád, Bartha Bíborka, Csutak Levente, Gyulai Nagy Margit, Jakabos-Olsefszky Imola, Nicu Barb, Tomos Tünde, Rosinecz László és Vetró-Bodoni Sebestyén András Brassó megyéből, Csillag Mónika, Kosztándi B. Katalin, ifj. Kosztándi Katalin, Sárosi Csaba, Sárosi Mátyás Zsolt, Szász Edit Melinda, Vajna László, Vetró András, Vetró-Bodoni Zsuzsa Kézdivásárhelyről, Ilés-Muszka Rudolf Veresegyházáról és Vălean Tünde Temesvárról.

A kiállítás április 11-ig tekinthető meg.