Szabó Nikole a felnőttek között is bizonyított (Fallabda)

A megmérettetésre 65 játékos nevezett be, a férfiak és a nők is két kategóriában tették próbára magukat. A Kovászna Squash SKE két férfi és egy női játékossal indult a versenyen. A 17 éves Szabó Nikole a női A-osztályban a második helyen végzett, míg a férfiak A- és B-osztályában szereplő Aurelian Marinescu a 23. helyen zárt, Casian Colcher pedig a 24. lett.

„Ezen a versenyen Nikole második helye kiemelkedő eredménynek számít, hisz a döntőbe jutásig három tapasztalt, erős ellenfele volt, akik ellen nagyszerűen teljesített. Ez is azt bizonyítja, hogy a kitartó munka meghozza a várva-várt eredményt” – mondta Bara Hunor edző.

Hétvégén Bukarestben szervezik meg az országos ifjúsági fallabdabajnokságot, amelyen a Kovászna Squash SKE kilenc – Bodor Balázs, Horia Anghelina, Pál Regő, Szebeni Gergő, Dávid Márk, Dávid Lajos, Bodor Bence, Vizi Andor és Szabó Nikole – játékossal vesz részt. (miska)