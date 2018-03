Még négy csapat juthat a negyeddöntőbe (Labdarúgás, Bajnokok Ligája)

Az angol csapat az első mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott Spanyolországban, az olasz alakulat pedig 2–1 arányú vereséget szenvedett az ukrán együttes otthonában. Holnap az FC Barcelona és a Chelsea játszik rangadót, illetve a Besiktas a német bajnokságban éllovas Bayern München csapatát fogadja. Londonban a nyolcaddöntő első mérkőzésén a Chelsea döntetlent játszott a Barcelona együttesével (1–1), a bajorok pedig hazai környezetben, magabiztos játékkal 5–0-ra győztek, így számukra a visszavágó tét nélküli.

Nyolcaddöntő, visszavágók: v ma Manchester United–Sevilla (21.45 óra – PRO TV, Telekom Sport 1), AS Roma–Sahtar Doneck (21.45 óra – Telekom Sport 2) v holnap Besiktas–Bayern München (19 óra – Look TV, Telekom Sport 1), FC Barcelona–Chelsea (21.45 óra – Look Plus, Telekom Sport 1). (miska)