Kolozsvárról ír az amerikai Vogue magazin

A cikk szerzője többek között a város egyik „legjobb éttermét”, a VIA-t és a Joben Bistrót mutatja be – ez utóbbi nem először örvendhet nemzetközi figyelemnek –, de a magyar vonatkozású 1568 Bistro vendéglőt is, és Jakab Zoltán társtulajdonosnak szót is ad. Beszámolójában megemlíti még például a Hemingway koktélbárt és a TIFF Házat is. Az ajánlott kávézók között, a Narcoffee vagy a Roots mellett ott szerepel a magyar Koffer is. A kincses várost egyébként Erdély nem hivatalos fővárosának és Kelet-Európa egyik legpezsgőbb kis városának nevezi. A művészeti intézmények közül az Erdélyi Néprajzi Múzeumot, a Történelmi Múzeumot, az Ecsetgyárat, valamint a tavaly megnyílt Köz-Pont kortárs művészeti teret említi. Kitér a Kolozsváron megszervezett fesztiválokra is – Untold, Electric Castle, TIFF –, sőt, még az egyetemisták Hányinger (Hegyvölgy/Piezisa) utcájára is. (Maszol.ro)