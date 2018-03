Több mint 2100 méhész pályázott sikeresen

Létezik egy Országos méhészeti program is, amelyben támogatásként a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségen (APIA) keresztül igényelhető az anyák, kaptárak, gyógyszerek vásárlásának támogatása, valamint a laboratóriumi vizsgálatok költségeinek fedezése. A feltétel a pályázásnál annyi, hogy a fennebbi típusú támogatások nem kifizethetők a pályázat útján (ez dupla kifizetést jelentene).

Viszont számos egyébre szüksége van egy méhésznek, akár sajátos felszerelések (pl. pergetők, adagoló és csomagoló gépsorok stb.) vagy akár kaptárszállító járművek vásárlása is megvalósítható a pályázati pénzzel. A pályázó méhészek nagy többsége a nem önrészes intézkedések pályázását választotta: a 6.1-es (fiatal gazdák megtelepedésének támogatása), illetve a kisgazdaságok támogatása (6.3) intézkedést, itt a támogatás mértéke 100 százalék. Az elsőnél 40 000 vagy 50 000 eurós támogatás pályázható meg, a kisgazdaságok esetében a támogatás értéke 15 000 euró.

A fiatal gazda pályázat útján 40, illetve 50 000 euró támogatást kaphat a gazdaság SO euró értékétől függően, két részletben: a sikeres pályázat esetén a szerződés megkötése után rögtön a teljes összeg 75 százalékát, a második részletet pedig legtöbb három év után. Ennél az intézkedésnél a legfontosabb feltétel a terméseladás, a pályázó fiatal, 41 év alatti méhésznek vállalnia kell, hogy az első részlet értékének megfelelő 20 százalékos termékértékesítést valósít meg legtöbb három év alatt, valamint vállalnia kell az üzleti tervben leírt gazdaságkorszerűsítések megvalósítását. A 20 százalékos mézértékesítés 6–7000 euró értékű eladást jelent, amelyet természetesen bizonyítani kell a második részlet igénylésekor.

A kisgazdaságok támogatásánál a sikeres pályázó első részletként a támogatási összeg, a 15 000 euró 75 százalékát kapja meg, majd a második részletet legtöbb három év után. Itt is feltétel, hogy az első (11 150 eurós) kifizetés 20 százaléknyi értékének megfelelő összegben mézet kell értékesítenie (vagyis 2250 euró értékben).

Magánszemélyként nem lehet pályázni, a pályázónak legkevesebb engedélyezett fizikai személyként (PFA) kell bejegyeztetnie magát a cégbíróságon.

A pályázásnál kizáró feltétel a méhészet nagysága, a fiatal gazdáknál legkevesebb 12 000 euró SO kell hogy legyen a gaz­daság értéke, a kisgazdaságoknak legkevesebb 4000 euró SO-t kell elérniük. Ez viszonylag könnyű, egy méhcsalád értéke 52,26 euró, így a pályázó fiatal gazdának 230 méhcsaláddal kell rendelkeznie, a kisgazdaság esetében elégséges a 77 család.

A legtöbb pályázatot a kisgazdaságok támogatására tették le, eddig 1502 méhésszel kötötték meg a támogatáskifizetési szerződést 22,5 millió euró értékben. 600 fiatal méhész pályázott eddig sikeresen országszinten, a megtelepedési támogatás teljes értéke meghaladja a 24 millió eurót.

A vidékfejlesztési terv egyéb, önrészt is igénylő intézkedéseinek keretében néhány méhészpályázat érkezett a 4.1-es (gazdaságok korszerűsítése), valamint a 4.2-es (beruházási támogatás a termékek feldolgozására és eladására) kiírásra, ezek összértéke közel 1,3 millió euró.

Nálunk aránylag kevés méhész pályázott eddig, 2015-től, az első pályázat kiírási évétől errefelé a pályázatok száma évente hat és tíz között mozgott, és ezeket szinte kizárólag kisgazdaságok támogatására tették le.