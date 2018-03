S most bejárja a sajtót, hogy az SZNT külpolitikai szakértőjét, Dabis Attilát nem engedték be az országba, a határról – ahonnan a Székely Szabadság Napja rendezvényre akart elérni – visszafordították. S állítólag a döntés okát, hogy miért nem léphet Románia földjére, nem közölték. Mert hát nem közölték. Így a Nagy Dolgokba beavatatlan halandó csak találgathat.

Miért? S ahogy én is „találgatok”, megint ama 1984. év jut eszembe, amikor a kisváros központját megszálló rendőrök álltak terpeszállásban a kocsijuk mellett, fenyegetően lógatták gumibotjaikat, mellém lépett egyike a „megfigyelteknek”, egyvalaki, aki bűnös volt, mert közülünk való volt, s a fülembe súgta: Tetszik látni, hogy félnek?

És az „első”, 1990. március 15-e előestéje is eszembe jut, amikor láttam, hogy a rendőrség elé húzott két teherkocsi, s mintegy száz-százötven csendőr ugrált le róluk. Vajon miért? Mert: féltek! Félt a hatalom a magyar szabadság napja megünneplésétől.

Erősítsenek meg ezek bennünket, töltsenek el magunkba vetett hittel, bizalommal. A gyulafehérvári nagygyűlés 100. évfordulója évében még mindig félnek. A vágyunktól – hogy önrendelkezést akarunk, emberi-nemzeti jogokat akarunk – félnek! Ők, a hősök! A román „biztonságpolitika” képviselői. Mondjuk Petőfivel: „Emelje az fel szíveinket, / Hogy mi vagyunk a lámpafény, / Mely amidőn a többi alszik, / Ég a sötétség éjjelén.”