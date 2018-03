A nagy kongresszus

Látszott, hogy jól hozott a konyhára a párthűség, csupa drága (nyolcvanezer eurós) autócsodákkal jelentek meg Bukarestben a pórnépet képviselni. A nők napja is besegített a kongresszusi fényességbe, csupa elegáns, jól sminkelt hölgy szép fehér, manikűrözött kezecskéi választhatták ki a boldogabb jövőnket garantáló pártembereket és pártasszonyokat.

Mindent összevetve: a régi szép időkben, a Ceaușescu által levezényelt nagy pártkongresszusokat is megszégyenítő sikerrel zajlott le a szociáldemokraták nagy összeröffenése. Csak éppen a Dragnea és a párt!, Dragnea és a nép! jelszavak skandálása hiányzott, mert taps, az zúgott. Kint is volt némi felhajtás. Ott már kiabáltak is, hogy: SZDP – a vörös pestis! Tolvajok! stb. A pártelnököt, Dragneát különben nem is kellett újraválasztani, mert mandátuma nem járt le, ennek ellenére közfelkiáltással mégis megerősítették funkciójában. Sőt, mostantól kezdve tovább erősödik, mivel második számú embere a pártban egy asszony, aki úgy mellékesen még miniszterelnök is, Viorica Dăncilă! Őt jól végezett munkája elismerésként megválasztották pártügyvezető elnökké. Két ellenjelöltje, akik azt híresztelték, hogy őket a szavazás előtt nem engedték szóhoz, illetve mikrofonhoz jutni, visszalépett. A párt különféle tisztségeibe jelöltek megszavazása is ugyanúgy történt, mint hajdanában. Egyenjogúság van, és ezért most kvóta szerint nyolc nő, nyolc férfi vezetheti tovább az országot a napfényes pénzügyi forradalmak győzelme és a megemelt fizetések újabb és újabb csúcsai felé a nyolc fejlesztési régióban. Nagyon demokratikus a hölgyeket is odaengedni a húsosfazék közelébe, mert ők is tudnak egyet kavarintani a fakanállal a párt boszorkánykonyhájában fövő csorbán, amelyet nekünk főznek, és amelyet velünk is etetnek meg, ha ízlik, ha nem. Dragnea még ifjú barátnőjét is elvitte a gyűlésre, pedig eddig csak Brazíliába cipelte magával. Még az is lehet, hogy frigyre lépnek, és akkor arra is lesz remény, hogy trónörökössel örvendeztessék meg a pártot és hazánkat.

A pártvezér egyáltalán nem tart attól, hogy szíve hölgyei az ő orrára koppintanának vagy körme alá néznének, hiszen saját kezűleg tolja fenekük alá a székeket.

Sajnos, a hős nagyvezért állandóan támadják mindenféle piszlicsáré ügyekben. Legújabban azzal, hogy Brazíliában nem aranyat mos az Atlanti-óceán partján a homokból, hanem pénzt a Romániából elillantottból. Ezek után Dragnea úr azt nyilatkozta, hogy csak narancsot árult a tengerparton. Ugyebár, ha vagyonos lenne, ilyesmire nem kényszerülne. Pénze nincs is, csak halpénze lehet, amelyet halfogás után a Belina tavának partján vakar le a csukákról.

A kongresszuson bejelentette, hogy továbbviszik az igazságügy reformját, megregulázzák a titkosszolgálatokat, és elintézik azokat, akik rossz hírét keltik Romániának. Társpártjának elnöke, Tăriceanu töretlenül kiállt amellett, hogy ha Iohannis államelnök nem váltja le a korrupcióellenes ügyészség vezetőjét, Kövesit, akkor megüti a bokáját, és nem lesz még egyszer elnök Romániában.

A kongresszuson a miniszterelnök gyönyörű színekben ecsetelte a jövőt a párt újsütetű ügyvezető elnökeként is. Bejelentette, hogy még idén száz új intézkedést akarnak végrehajtani (jaj nekünk!), ami a közbeszerzést, turisztikát, a bányákat, a lobbit és a családi erőszak megfékezését érinti. 2024-re pedig euróban számolunk. Remélhetőleg addigra már úgy fellendül a gazdaság és megerősödik a lej, hogy egy az egyben fogják váltani. De hosszabb távra is terveznek, egészen 2040-ig.

Csak azt nem lehet tudni, hogy mindebből mi valósul meg, ha szokás szerint félévenként más-más kormányunk lesz.