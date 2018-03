Igazolták a vírusfertőzést (Influenza)

Dr. Antal Álmos elmondta, az említett két esetben elkerülhető lett volna az elhalálozás, ha a páciensek megkapták volna az influenza elleni védőoltást, amely tartalmazza a náluk is kimutatott A(H1) típusú vírust. Az igazgató szerint az országosan közel kilencven halálesetből tanulni kellene, és mert évek óta ugyanabban az időszakban tombol az influenza az országban, időben és szélesebb körben kellene felkészülni a lakosság immunizálására.

A szakember szerint a járvány megelőzését a lakosság 15 százalékának oltottsága feltételezné, ami Kovászna megyében 30 000 ember beoltását jelenti, de ettől igen messze állunk. Háromszéken csupán 3300 adag oltóanyagot osztott szét a megyei közegészségügyi igazgatóság kórházaknak és családorvosoknak, és a lapunk által megkérdezett gyógyszertárakban sem vásároltak sokan. Egyik nagy forgalmú patikában közel száz influenza elleni vakcina fogyott el ebben az idényben, de legtöbb helyen legfennebb tíz-húsz, és az is inkább az olcsóbb (20–30 lej), egy komponensű készítményből. Antal igazgató úgy véli, a hivatalos országos statisztikai adatok nem fedik teljesen a valóságot az influenza okozta halálesetek számát tekintve, mert csak azokat az eseteket jegyzik, amelyeket vírusvizsgálattal is igazoltak.

A megyei közegészségügyi igazgatóság közlése szerint az utóbbi hetekben több mint háromezer felső légúti megbetegedést jelentettek a háromszéki családorvosok. Szakemberek szerint az esetek 90 százaléka enyhe vagy középsúlyos. A megyei kórház rendelkezik a megfelelő gyógyszerekkel, súlyos állapotból is sikerült felépülniük a beutaltaknak, három ember ellenben meghalt az influenza okozta szövődmények miatt.