Kereskedelmi háború? (Kitekintő )

Az aláírásra egy hétig tartó bizonytalanság és viták után került sor, a védővámok ügye a Fehér Házban dolgozó szakembereket és a republikánus politikusokat is megosztotta, akárcsak az egész világot. Maga az elnök az aláírás pillanatában megismételte, hogy nincs ellenére egy kereskedelmi háború, kereskedelmi minisztere pedig igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, kijelentve: Washington nem akar kereskedelmi háborút.

Bár az elnök azóta is többször megismételte, hogy kormánya kész a rugalmasságra és az együttműködésre más országokkal, a kedélyek azóta sem csitulnak. Mint ismeretes, az elnök döntését az amerikai gazdaság érdekeivel és az amerikai nemzetbiztonság elsőbbségével indokolta. Donald Trump ugyanakkor leszögezte, az Egyesült Államokban gyártott portékákat nem érintik a vámok, s egyúttal arra ösztökélte a külföldi cégeket, hogy építsenek üzemeket az Egyesült Államokban. Továbbá hozzátette, Washington nyitott arra, hogy – Kanada és Mexikó mellett (ez a két ország ugyanis mentesül a vám alól) – egyes országoknak egyedi vámmentességet adjanak.

A reakciók nem maradtak el. Cecilia Malmström uniós kereskedelmi biztos sietett kijelenteni: az Európai Unió nem ijedt meg a protekcionista fenyegetésektől, és szükség esetén meg fogja magát védeni. Hangsúlyozta: a mindenki számára előnyös nyitott kereskedelem védelmében számít azokra az országokra, amelyekkel az EU szabadkereskedelmi egyezményt kötött vagy folyamatban vannak a tárgyalások, például Japánra, Kanadára és Mexikóra. Az Európai Bizottság pedig arról számolt be, hogy a Kereskedelmi Világszervezethez fordulnak s importvámokat vetnek ki bizonyos amerikai árukra, amennyiben nem terjesztik ki az EU-ra a vámmentességet. A brüsszeli testület összeállított egy listát, amelynek kiszivárgott változata alapján szükség esetén mintegy 2,8 milliárd eurónyi amerikai termékre vetnének ki 25 százalékos importvámot. Hivatalosan annyit közöltek, hogy ezen egyebek mellett a mogyoróvaj, az áfonya és a narancslé is szerepel. Sajtójelentések szerint azonban a listán megtalálhatók bizonyos mezőgazdasági termékek, számos vas- és acéláru, ruhák, ágyneműk, dohánytermékek, motorkerékpárok, jachtok, valamint a bourbon whiskey is. Az Európai Unió egyébként évente körülbelül 6 milliárd euró értékben exportál acélt és alumíniumot az Egyesült Államokba. (MTI–Fer-)