A március 15-i ünnepségek programja

14-től ünnepi műsor: Mihály Réka tanítónő, a nagybaconi Benedek Elek Művelődési Egyesület elnökének köszöntője; Gábor Áron rézágyúja – közös éneklés a magyarhermányi fúvószenekar kíséretével; ünnepi beszédet mond Sütő Levente Lehel, Vargyas község polgármestere; Vörösmarty Mihály Szózat című költeményét előadja Tana Szilárd, a bölöni Bölöni Farkas Sándor Általános Iskola tanulója; ünnepi beszédet mond dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, Budapest; ének: Hazám, hazám, csendes hazám – énekli Boda Szabina, a nagyajtai Kriza János Gimnázium tanulója; szavalat: Bedő Emőke, az erdőfülei Általános Iskola tanulója; ünnepi beszéd: Benkő Erika parlamenti képviselő; ének: Piros szív – énekli Kolumbán Sándor, Bardoc; ünnepi beszéd: Vincze József Alsónémedi község polgármestere, Magyarország; énekek: Szotyori Nagy József: Nemzeti dal, Kossuth-nóta – a bodosi református egyházközség Esthajnal kórusának előadásában (karvezető: Sándor István lelkipásztor); ima és áldás: Tordai Árpád baróti református lelkipásztor; koszorúzás; Himnuszok a magyarhermányi fúvószenekar kíséretével. Díszőrséget állnak a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület huszárai és tüzérei, illetve a kisbaconi, magyarhermányi és nagybaconi ifjak.



Sepsiszentgyörgy

MA 12–16 óráig a honvéd sírok koszorúzása a temetőkertekben a város iskoláinak közreműködésével. 18-tól a felújított 1848–1849-es honvéd emlékmű ünnepélyes felavatása az Erzsébet parkban: műsorvezető Nagy-Kopeczky Kristóf; beszédet mond Sztakics Éva Judit alpolgármester; rövid történelmi bemutatást tart József Álmos nyugalmazott tanár, helytörténész; szakmai előadást tart dr. Szekeres Attila István heraldikus; a Fogoly Katona című székely népballada Tulit Éva színművész előadásában; lelkészi áldás: Szabó Lajos kanonok, esperes, szentszéki tanácsos; közreműködik a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület honvédtüzér szakasza. 19-től ünnepség a Nyugdíjasok Sugás Érdekvédelmi Szövetsége szervezésében a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.

CSÜTÖRTÖKÖN koszorúzások a sepsiszentgyörgyi emlékműveknél: 10-től Kiss János ágyúöntő emléktáblájánál (Olt utca 16. szám) és a Váradi–Bartalis vesztőhelyen (Őrkő) – közreműködnek a Váradi József Álatlános Iskola gimnazistái, illetve a Néri Szent Fülöp Általános Iskola tanulói; 11-től a Vártemplom cintermében – közreműködnek a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai; a Gábor Áron-szobornál és Nicolae Bălcescu-szobornál (Csíki negyed) – közreműködnek a Gödri Ferenc Általános Iskola tanulói; a Váradi–Bartalis siralomház emléktáblájánál (Lábas Ház) – közreműködnek a Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákjai; 11.30-tól Gróf Mikó Imre szobránál (Erzsébet park) – közreműködnek a Székely Mikó Kollégium és a Református Teológiai Líceum diákjai; 12-től a Gábor Áron-emléktáblánál (Bod Péter Megyei Könyvtár épülete) – közreműködnek a a Székely Mikó Kollégium tanulói és a sepsiszentgyörgyi cserkészek; 12.15-től Berde Mózsa szobránál (Erzsébet park) – közreműködnek a Székely Mikó Kollégium tanulói és a sepsiszentgyörgyi cserkészek; 12.30-tól Incze Dániel kopjafás sírhelyénél (Malomgát utca) – közreműködnek a sepsiszentgyörgyi cserkészek és a Székely Mikó Kollégium diákjai; 13-tól a Kossuth Lajos-szobornál (Kónya Ádám Művelődési Ház) – közreműködik a sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda; 13.30-tól a szemerjai csata emlékművénél – közreműködnek a Gulliver Óvoda csoportjai és a sepsiszentgyörgyi cserkészek; a Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafánál (a Váradi József Általános Iskola udvarán) – közreműködnek a Váradi József Általános Iskola I–IV. osztályos tanulói; az eprestetői csata emlékművénél (Állomás negyed) – közreműködnek az Ady Endre Általános Iskola diákjai; 15.30-tól az 1848–49-es honvédemlékműnél (Erzsébet park).

SZOTYOR. 12-től koszorúzás a kőtömbös kopjafánál (református temetőkert).

KILYÉN. 11-től koszorúzás a ’48-as kopjafás emlékműnél (református templom).

*

14.30-tól Sepsiszentgyörgyön ünnepi felvonulás a Szabadság térre

A nyugati városrészből: indulás a Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafától (a Váradi-iskolától) a következő sorrendben: sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia 040-es Szent György Cserkészcsapata zászlókkal; étfalvi Szász Band ’93 fúvószenekar; hagyományőrző huszárok és más lovasok – Szilaj Hagyományőrző Egyesület, Shagya Lovasklub és Vadon Egyesület; 125 méter hosszú székely zászló, amelyet a városban működő magyar tannyelvű iskolák diákjai fognak (kb. 320 diák); Sepsiszentgyörgy város elöljárói (Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, a városi tanács képviselői); ünneplő felvonulók.

A keleti városrészből: indulás az eprestetői csata emlékművétől (Állomás negyed) a következő sorrendben: sepsiszentgyörgyi 14-es számú dr. Kovács Sándor Cserkészcsapat zászlókkal; rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar; hagyományőrző huszárok és más lovasok – Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület, uzoni hagyományőrző huszárok, illetve szabad lovasok; 125 méter hosszú nemzeti színű zászló, amelyet a városban működő magyar tannyelvű iskolák diákjai fognak (kb. 320 diák); Sepsiszentgyörgy város elöljárói (Antal Árpád András polgármester, Sztakics Éva-Judit alpolgármester, a városi tanács képviselői), valamint dr. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter; ünneplő felvonulók.

*

15.30-tól koszorúzás az 1848–49-es honvédemlékműnél az Erzsébet parkban: a város keleti és nyugati részéből beérkezett elöljárók, politikai pártok, civil szervezetek képviselői és mások elhelyezik koszorúikat az „oroszlános emlékműnél”; közreműködik a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar, a városi egyesített kórusok és a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület honvédtüzér szakasza; a koszorúzást követően az ünneplők átvonulnak a Szabadság téren felállított színpad elé, ahol kezdetét veszi az ünnepi műsor.

ÜNNEPI MŰSOR a Szabadság téren – műsorvezető: Nagy-Kopeczky Kristóf. 16-tól a magyar lovassági induló dallamára bevonulnak a Szabadság térre a városban működő cserkészcsapatok, majd a hagyományőrző huszárok. Ezt követően felcsendül a Szózat, amelyet a huszár tisztikar is végighallgat, majd levonul a térről. Nemzeti dal – a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai (Kerezsi Csanád, Hajdú Csenge, Albu Erika), a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar és a városi egyesített kórusok előadásában (felkészítő tanár: Sebestyén-Lázár Enikő, zongorán közreműködik: Kőmíves Bokor Zsuzsa). Ünnepi beszédet mond Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere; Boldogasszony Anyánk – Szabó Fruzsina, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum végzős diákjának előadásában. Ünnepi beszédet mond dr. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak ünnepi műsora: Ábrányi Emil Él a magyar című verse – Gyenge Tímea, a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanulójának előadásában (felkészítő tanár: Fazakas Mihály); Kodály Zoltán: Háry János daljátékából A jó lovas katonának... – az Eufónia kamarakórus előadásában (szólót énekel Kerezsi Csanád); Wass Lajos: Kossuth Lajos táborában két szál majoránna – az Eufónia kamarakórus előadásában; az ifjúsági szónok beszéde – az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) által szervezett szónokverseny győztese. Ünnepi beszédet mond Főtisztelendő Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke; lelkészi áldást oszt Nt. Papp Attila református lelkipásztor; magyar himnusz, székely himnusz. S Kürtőskalács és pálinkás koccintás az ünnepi műsorban közreműködők részvételével a Tamási Áron Színház előcsarnokában. S A Georgius és a Csíki kamarazenekarok közös ünnepi hangversenye a Tamási Áron Színház nagytermében. S Magyar slágerparti a HÁRIT szervezésében a MOHÓ Beer&Music Pubban (Gábor Áron utca, 16/B szám, ex. Hostel).



Kézdivásárhely

MA 12-től megemlékezés a kászonújfalusi emlékműnél. Fellépnek a kászonújfalusi Tuzson János Általános Iskola diákjai és az Apor Péter Szaklíceum tanulói. Ünnepi szónok Daczó Bernadett, közreműködik a kászonújfalusi népi zenekar.

Megemlékezés a Nyergestetőn

MA 13-tól megemlékezés a nyergestetői emlékműnél. Az Apor Péter Szaklíceum ünnepi szónoka Daczó Bernadett. 14-től ünnepi műsort adnak elő és koszorúznak a Bod Péter Tanítóképző és a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának tanulói és tanárai. 15-től a kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola diákjai és küldöttsége emlékplakettet helyez el a nyergestetői kopjafaparkban.

CSÜTÖRTÖKÖN 9-től ünnepi istentisztelet a református templomban – műsorral készül a Református Kollégium diáksága, részt vesznek az Abonyi Kinizsi Pál Gimnázium diákjai. 9.30-tól zenés, irodalmi összeállítás a Gábor Áron Műszaki Oktatási Központ aulájában Föltámadott a tenger címmel (betanította: Bálint Kósa Ildikó tanárnő); részt vesznek a halászteleki Bocskai István Református Oktatási Központ diákjai és küldöttsége, valamint a kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola diákjai és küldöttsége. 10-től a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak koszorúzása a Petőfi Sándor-domborműnél és ünnepi műsora az iskola udvarán álló Petőfi-szobornál; a Turóczi Mózes Általános Iskola megemlékező műsora és koszorúzása Turóczi Mózes sírjánál; 10.30-tól megemlékezés Bem József szobránál – fellépnek az Apor Péter Szaklíceum diákjai; ünnepi szónok Daczó Bernadett IX. osztályos tanuló; a Bod Péter Tanítóképző és a a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora és koszorúzása a Kossuth Lajos-szobornál; ünnepi megemlékezés a Hősök emlékművénél a Református Kollégium diákjainak közreműködésével; a Turóczi Mózes Általános Iskola megemlékező műsora és koszorúzása a Turóczi-szobornál – énekel az iskola kórusa, szaval Todór Palkó, Oláh Viktor Zsolt és Kovács Szidónia, az ünnepet beszédével méltatja Dezső Szabolcs tanuló; 10.40-től a Molnár Józsiás Általános Iskola tanulóinak és tanárainak ünnepi műsora és koszorúzás a Molnár Józsiás-mauzóleumnál.

A Gábor Áron téren az ünnepi műsorban közreműködik a Historica zenekar, a Tanulók Klubja fúvószenekara, Kalányos Roland, a Nagy Mózes Elméleti Líceum diákja, valamint Kiss László és Márdírosz Ágnes színművészek. 11-től gyülekező és az iskolák felvonulása; 11.15-től lovashuszárok, a XV. Székely Határőr Gyalogezred, hagyományőrző csapatok és a környező falvak képviselőinek felvonulása, a Székely Vágta vándordíjának ünnepélyes átadása a városnak. 12-től ÜNNEPI MŰSOR: az ünneplőket köszönti Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere; beszédet mond Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét tolmácsolja Dr. Csige Sándor Zoltán, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja. Szónoklatot mond a Zúg Március szónokverseny győztese, szaval a március 15. tiszteletére szervezett szavalóverseny nyertese. A műsorban elhangzó dalok: Elindultam szép hazámból – énekel Márdírosz Ágnes színművész; Historica: Nyerges-tető, Kis magyar historica; Tolcsvay László: Nemzeti dal; Ismerős Arcok: Nélküled – énekel a Historica zenekar, közreműködik Kalányos Roland, a Nagy Mózes Elméleti Líceum diákja. Vörösmarty Mihály: Szózat című versét szavalja Kiss László színművész.

19-től Remélj egy jobb hazát! – ünnepi műsor a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. Meghívott vendégek: Holdviola (HU), Márdírosz Ágnes, Csíki Hajnal, Kiss László színművészek; tánckar: Horváth Tas, Ürmösi-Incze Hunor, Kocsis Hunor, Fákó Alpár Attila, Barabás Lehel, Ürmösi-Incze Mária Terézia, Mar­thi Beáta, Balogh Kinga, Balázs Tünde, Farkas Klára; rendező: Lung László Zsolt. Belépő: 20 lej. 20.30-tól a Historica zenekar koncertje, majd a Rock Fanatic koncertje a Flagellum Dei MC klubházában. Belépő: 30 lej.



Kovászna

MA 16-tól Feltámadott a tenger szavalóverseny a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében. A győztes a március 15-ei központi ünnepségen is előadja szavalatát. Az első három díjazott pénzjutalomban részesül a kovásznai magyar tanácsosok jóvoltából.

CSÜTÖRTÖKÖN 13.15-től megemlékezés és koszorúzás a csomakőrösi március 15-ös emlékműnél. 14-től gyülekező a Kálvin hídnál, a Dózsa György utcában; 14.15-től lovas felvonulás a központi színpadhoz; 14.30-tól rendezvény a központi színpadon – ünnepi beszédek: Grüman Róbert, a megyei tanács alelnöke, Puskás Bálint Zoltán volt alkotmánybíró, Orbán Lajos lelkipásztor, Péter Artúr plébános, kórusművek a református férfidalárda előadásában; 15.30-tól átvonulás a református templomkertbe, koszorúzás – közreműködik a Kovászna Városi Ifjúsági Fúvószenekar, illetve a Havadtőy Sándor Cserkészcsapat; 19-től a Márciusi láng gálaest a Városi Művelődési Központban – fellépnek: a szónoklat- és szavalóverseny díjazottjai, a Tiszta Szív diákkórus és a Székely Mikó kollégium néptánccsoportja.