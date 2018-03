Újabb világversenyre jutottak ki a szentgyörgyiek (Sporttánc )

A Spanyolországban rendezendő világverseny színvonalát jelzi, hogy 47 ország mintegy tizenkétezer táncosa méri össze tudását, az európaiakon kívül Argentína, Ausztrália, Kanada, Kína és az Egyesült Államok is képviselteti magát.

A Love To Dance Egyesület és a Sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza közös csapata hat produkcióval nevezett a bukaresti versenyre, Commercial Dance és Hip Hop kategóriákban, gyerek, ifjúsági és felnőtt korosztályokban. „Nagyon nehéz megmérettetésre számítottunk, és kevés reménnyel indultunk, mivel 100 pontból 70 szükséges a kvalifikáláshoz, azonban nagy örömünkre mind a hat csapatunk 80 pont felett teljesített” – fogalmazott Molnár Enikő oktató. A Duo/Trio/Quartet children commercial kategóriában a Teenager Love című produkcióval a Denisa-Maria Cernescu és Okos Márk Deniz duó második lett 85,50 ponttal, így könnyedén továbbjutottak. A gyerek korosztály Hip Hop kategóriájában a Dancing Dolls tánccsoport a Get Down nevű műsorszámával a hat benevező közül harmadik lett a maga 86 pontjával. Ugyancsak a Dancing Dolls formáció Commercial Dance kategóriában a The Clowns nevű műsorukkal a legmagasabb, 95,75 ponttal kvalifikáltak a világbajnokságra. A lányok pontszáma a 4. legmagasabb volt a kétnapos versenyen. A Dancing Dolls tagja Bartha Csilla, Lorena-Ştefania Cojocaru-Vlad, Coman Emília Katalin, Gombos Andrea, Imreh Izabella, Imreh Zselyke, Koós Adrienn, Andreea-Mălina Urdă és Sylvester Henrietta Vanda volt. Az ifjúsági Large Group Commercial kategóriában szereplő No Limit csapat az Emergency című produkcióval 88,50 ponttal második lett. A Mega formáció a The power of real music fantázianevű produkcióval szintén a dobogó második fokára állhatott fel 88,75 ponttal.

„Nagyon büszkék vagyunk a Mega formáció eredményére, mivel első versenyünk ezzel a produkcióval, amelyben 43 gyerek táncol és kilencen közülük 7–10 évesek, holott a korosztály 17–25 év, ellenfeleink sokkal nagyobbak voltak. A betanított Hip Hop koreográfiáért külön köszönet jár Cosma Lennon Levinek” – mondta Molnár Enikő.

A One Beat együttes a Senior Large Group Commercial kategóriában a King of Africa nevű produkcióval 82,50 pontot szerzett, helyezést viszont nem ért el, mivel nem volt ellenfelük, de továbbjutottak a színvonalas világversenyre. A One Beat tagja Ádám Kriszta, Benedec Orsolya, Denisa-Maria Cernescu, Dima Kozmin, Nicole-Anne Galang, Iancu Henrietta Judit, Imreh Diána Andrea, Kulcsár Bernadett, Andreea-Elena-Mihaela Moldovan, Ana-Maria Popa, Vlăsceanu Andrea Renáta és Zsigmond Zsanett volt.

„Minden elismerésem a gyerekeknek, akik keményen edzettek, a szülőknek, akik mindvégig támogattak anyagilag és elkísértek, szurkoltak nekünk. Köszönjük Imreh Ildikónak és Bartók Ildikó varrónőnek a segítséget, aki csodaszép ruháinkat elkészítette” – nyilatkozta a szentgyörgyiek oktatója. (miska)