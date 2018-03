Bartos Norbert Grand Prix-győztes Pozsonyban (Karate)

A sepsiszentgyörgyi Sport-All SC karateszakosztályának tizenkilenc versenyzője is ott volt a rangos eseményen az MTK Budapest színeiben. A megyeszékhelyiek elváráson felül teljesítettek, hiszen egy arany-, két ezüst- és három bronzérmet szereztek, valamint Biró Tas, Gál Dávid, Ruzsa Balázs és Siklódi Máté a bronzmérkőzést veszítette el, így az ötödik helyen zártak. Az MTK összesen kilenc arany-, négy ezüst- és nyolc bronzéremmel a második legeredményesebb klub lett. A Sport-All S.C. eredményei: * aranyérmes: Bartos Norbert (kumite, U14, +55 kg) * ezüstérmesek: Ianculescu Zsófia (kumite, U14, -40 kg), Jakab Eszter (kumite, U10, -37 kg) * bronzérmesek: Baló Hunor (kumite, U14, -55 kg), Török Panka (kumite, U10, -27 kg), Vitályos Eszter (kumite, U14, -45 kg).

„Egyesületünknek ez volt az egyik legszínvonalasabb és a legnépesebb mezőnyt felvonultató versenye, ahol Közép-Kelet-Európa legjelentősebb csapataival mérhettük össze tudásunkat. Egy olyan viadal, ahol a hatvannégyes táblán kell átküzdenie magát egy sportolónak az éremszerzésig. Nagyon elégedettek lehetünk, de rengeteg munka vár még ránk. Köszönjük az OREX, a KTW, az MCC, a Comert-Ata, az Eniplast, a Sport-Világ, az RGT és a Bóbita Egyesület támogatását, amiért hozzájárulnak sportolóink sikereihez. Külön kiemelném a szülők odaadó munkáját, akik ezúttal is elkísértek, megkönnyítve munkánkat” – értékelte Vass Hunor edző, aki azt is hozzátette, hogy az utánpótláscsapat kizárás miatt nem vehetett részt a Kézdivásárhelyen megrendezett WSF shotokan országos karatebajnokságon, de ez ügyben megtették a szükséges jogi lépéseket.

A Sport-All SC a hétvégén szervezi meg a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium sporttermében a 11. Sport-All Kupa háziversenyét, ahová várhatóan környékbeli egyesületeket is meghív. (miska)