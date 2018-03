Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. GYÖRGY ROZÁLIA

(szül. BOÉR)

életének 84. évében elhunyt.

Temetése 2018. március 15-én, csütörtökön 14 órakor lesz a dálnoki temetőben.

A gyászoló család

4304531

Fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. VASS ZOLTÁNNÉ

TUZSON MATILD

életének 72. évében Egerben elhunyt.

Temetése 2018. március 16-án, pénteken 14 órától lesz a kézdivásárhelyi római katolikus ravatalozóházból.

Szerettei

10693

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, sógornő, a kilyéni

özv. BOGYÓ GÁBORNÉ

SZÉKELY ERZSÉBET

életének 79. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2018. március 14-én, szerdán 14 órakor lesz a kilyéni ravatalozóháztól a református temetőben.

A gyászoló család

4304521

NAGY SÁNDOR nyugalmazott bányamérnök utolsó üzenete a barótiakhoz

Drága Barátaim! El kell mennem. Vár a végső álom, harcok után a nyugalom. Életem javát nektek adtam. Veletek harcoltam és vigadtam. A halálom ne fájjon. Én minden dolgomat elvégeztem becsülettel, mindenkit szerettem, akinek szeretet kellett, minden haragomat elharagudtam. Nem volt gyerekjáték... Elfáradtam. De végül is, „bányásznak halni szép halál! Egekbe szállani fel, fel! Szerencse fel! Szerencse fel! Szerencse fel!” A síromra szánt gyertya vagy virág árát adományozzátok a Baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyesületnek (Asociaţia Culturală Gaál Mózes, OTP Bank, Agenţia Baraolt, bankszámla Iban-kód: RO95OTPV300000152083RO01).

2018. március 10.

4304520



Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a bodoki GYÖRGYJAKAB BÉLA

ATTILA temetésén közelről és távolról összegyűltek, segítő kezet nyújtottak, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4304526

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a bodoki GYÖRGYJAKAB ROZÁLIA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4304527



Megemlékezés

„Téged elfeledni soha nem lehet, sajnos, meg kell tanulni élni nélküled. Lehet, hogy nélküled is eljön a tavasz, de bármilyen szép is lesz, többé már nem ugyanaz. Örök álmodat őrizze nyugalom, szívünkben élni fogsz, mert szerettünk nagyon. Kicsordul a könnyünk állva sírodnál, mélységes fájdalom, hogy örökre itt hagytál. Elmentél tőlünk, pedig fontos voltál, nekünk, értünk küzdöttél, értünk dolgoztál. Szívünkben tovább élsz, emléked nem száll tova, mert, akit nagyon szerettünk, nem hal meg soha.” Fájó szívvel emlékezünk SZIMA ISTVÁNRA halálának hetedik évfordulóján.

Bánatos családja

10693

Minden évben eljön az a nap (március 14.), mely számunkra szomorú emlék marad. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. VÁRADI FERENCRE halálának negyedik évfordulóján. Nyugodjék békében.

Özvegye és három

gyermeke

4304525

„Aki láng volt valaha, aki szerette a világot, és milliókért élni vágyott, (...) nem hal meg soha!” Tizenkét éve hunyt el dr. SZÉKELY BALÁZS.

Szerettei

4304535

Fájó szívvel emlékezünk azokra a szomorú márciusi napokra, amikor drága szüleink, MAJOS GYULA 17 éve és MAJOS IRMA (született BEDŐ) 11 éve lesz hogy eltávoztak szeretteik köréből. „Sírjukat őrizd, Istenem. Csöndes álmukat ne zavarja semmi meg. Szívünkben megmarad szép emlékük. Áldott legyen örök pihenésük.”

Mély kegyelettel lányai Nagybányáról, Katica és családja, Klárika és családja és Rétyről fia, Árpád és családja

170283

Drága Édesanyánk! Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejárt.

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

VERES ERZSÉBETRE halálának 2. évfordulóján.

Szerettei

137

Ó, Istenem, miért is születtem, ha ily hamar eltelt az életem. Miért kellett ennek így lenni? Miért nem volt több időm a földi életben? Legdrágább kincsetek itt van eltemetve, ugye, jó szüleim, nem leszek felejtve? Hozzatok virágot fiatok sírjára, szülői jóságtok az Isten megáldja. Hiába borult rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz örökre. Te jóságodat két marokkal szórtad, önzetlenül adtál, segítettél jónak és rossznak. Hirtelen elmentél egy perc alatt 42 évesen, számunkra

csak a döbbenet és a fájdalom maradt. Fájó szívvel emlékezünk a maksai BÉNI ATTILÁRA halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szívű szülei, testvérei

és azok családja

4304499

Kegyelettel emlékezünk a sepsikőröspataki

ÖRDÖG ZOLTÁNRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4304519

Bánatos szívvel, örök hiányát érezve emlékezünk az egy éve elhunyt id. JÁNÓ TIBORRA. Szívünkben itt él mindörökre. Az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjék békességben az Úr Jézus szent nevében.

Szerettei

4304524