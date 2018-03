Szegény sorsú diákoknak segítenek (Ösztöndíjat hirdetnek )

Az ösztöndíjprogram létrehozásának ötlete nem új, gyakorlatba ültetéséhez viszont szükség volt egyfajta ösztönző történésre. Antal Árpád tavaly decemberben a Sepsiszentgyörgy testvérvárosának számító, gyakorlatilag Budapest egyik kerületét jelentő Ferencváros önkormányzata meghívásá­ra kiemelkedő rendezvényen vehetett részt, amely során elismerő oklevéllel is gazdagodott „Erdélyben a magyarság érdekében végzett áldozatos munkája” érdemeként. A kitüntetéshez járó pénzösszeg – 200 ezer forint – kapcsán gondolta úgy: ez nem őt mint természetes személyt illeti meg, hanem a város közösségét. Innen született az ötlet, hogy ösztöndíj létrehozására használják – részletezte az előzményeket Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, az RMDSZ városi szervezetének elnöke. Az ösztöndíjprogram havi 250 lejes juttatást jelent kiváló eredményeket elérő, de szociális szempontból hátrányos helyzetben élő középiskolások számára. A támogatás remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy ezek a fiatalok a tanulásra tudjanak koncentrálni, és ezáltal közelebb kerüljenek álmaik megvalósításához.

Mivel az Antal Árpád által felajánlott összeg nagyjából egy ösztöndíj éves fedezetét jelenti, viszont nem csak egy diákot szeretnének segíteni, egy pótlási megoldást is kidolgoztak – részletezte a programmal kapcsolatos tudnivalókat Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, ügyvezető elnök. Ennek megfelelően öt ösztöndíjat biztosítanak, kettőt a városi szervezet költségvetéséből, újabb kettőt pedig a sepsiszentgyörgyi elöljárók (polgármester, alpolgármesterek), valamint a képviselő-testület RMDSZ-es tagjainak felajánlásából. Ez havi 500 lejt jelent mindkét oldalon. A támogatás nem kizárólag erre az évre szól, hosszabb távon gondolkodnak. Lényeges továbbá, hogy az ösztöndíj folyósítása a naptári év szerint történik, függetlenül például a tanévtől.

Antal Árpád felhívást is megfogalmazott azokhoz, akik támogatni szeretnék a kezdeményezést, hogy csatlakozzanak, és ezáltal akár a kedvezményezettek számát is növelni lehet idővel. A programot egyébként a napokban meghirdetik, és a tanintézeteket kérik fel, hogy nevesítsenek diákokat, akik részesülhetnek e támogatásban.

A döntés értelmében az ösztöndíjprogram a magyarság érdekében két évtizeden keresztül kifejtett tevékenysége elismeréseképpen Albert Álmos nevét viseli.