Jövő héten véleményezik az autonómiastatútumot

A Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott statútumot a háromszéki politikus tavaly év végén egyéni törvénykezdeményezésként iktatta a parlamentben, a tervezetet nemrég a törvényhozói tanács is véleményezte. A döntési joggal nem, csupán konzultatív szereppel rendelkező testület negatívan véleményezte a tervezetet, alkotmányellenesnek minősítve azt. Szerintük a dokumentum párhuzamos állami entitás létrehozását célozza, s mint ilyen, sérti az alaptörvénynek az egységes román nemzetállamról szóló cikkelyét.

Kulcsár-Terza József lapunk kérdésére rosszindulatúnak minősítette a törvényhozó tanács állásfoglalását, hangsúlyozta azonban: a testületnek nincs szerepe a jogalkotásban, ezért is fontos az, hogy a statútumról érdemi, politikai vitát folytassanak a parlament szakbizottságaiban.

Tudomása szerint a közigazgatási bizottság után az autonómiatörvény két hét múlva kerül ismét az emberi jogi bizottság asztalára, melynek maga is tagja. Ezt követően a jogi bizottságnak is láttamoznia kell a tervezetet, mielőtt a plénum elé kerülne. A képviselő úgy véli, a szakbizottságok elutasító javaslata ellenére is napirendre tűzik majd a dokumentumot az alsóház plénumában, ellenkező esetben hallgatólagosan elfogadott törvényként kerülne a döntő háznak számító szenátus elé.