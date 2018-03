Zászlócirkusz ünnep előtt

A kormánybiztosi hivatal közleményt is kibocsátott „Magyarország zászlajának sepsiszentgyörgyi kifüggesztése” kapcsán, melyben jelzik: felszólították az önkormányzatot, hogy 24 órán belül Románia hivatalos zászlaja is kerüljön ki a már kihelyezettek mellé, ellenkező esetben szabályszegési eljárást indítanak, kihágásnak minősítve a mulasztást. A prefektúra az 1994. évi 75-ös számú, Románia hivatalos jelképeinek (zászló, címer, himnusz) használatát szabályzó törvény hetes cikkelyére hivatkozik, mely más államok hivatalos lobogójának használatáról rendelkezik. Eszerint ezen szimbólumok csak Románia hivatalos zászlajával közösen kerülhetnek ki középületekre, közterekre, és csakis hivatalos állami látogatások, rendezvények, vagy nemzetközi összejövetelek alkalmából. A prefektúra közleménye nem tér ki arra a részletre, hogy mit takar a szabálysértési eljárás.

Sepsiszentgyörgy önkormányzata két közleményt is kibocsátott a tegnapi nap folyamán, az elsőben egy, a közösségi médiában, majd pár sajtóorgánum által is átvett téves vélekedésre hívták fel a figyelmet, mely szerint a lámpaoszlopokra a magyar helyett az olasz zászló került fel (a színek sorrendje alapján). A félreértéseket a Háromszék munkatársa, dr. Szekeres Attila sepsiszentgyörgyi heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesületet elnöke, a Román Tudományos Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottsága által akkreditált címergrafikusa tisztázta lapunknak. A Háromszék Facebook-oldalán közzétett magyarázó állásfoglalása szerint – melyet mások mellett a városháza közleménye is átvett – a belvárosi oszlopokon kifeszített nemzeti színű szalag látható, nem zászló, nem lobogó. Szekeres Attila rámutatott: „a sorrend megfelelő, mert ha az oszlopon felfelé fordítjuk, helyes sorrendben kiadja a magyar nemzeti zászló összetételét: piros-fehér-zöld”.

A városháza második közleményében a prefektusi felszólításra reagálnak, miszerint nem engednek a 48-ból, nem távolítják el a március 15-e alkalmából kihelyezett nemzeti szimbólumokat, és előrebocsátják: Románia zászlója mellé Magyarország zászlóját kizárólag az idei ünnepi rendezvény vendége és díszszónoka, dr. Lázár János, Magyarország Miniszterelnökségét vezető miniszter hivatalos látogatásának napján, vagyis március 15-én fogják kitűzni. A városban kitűzött-elhelyezett szimbólumokról megjegyzik: „egyik sem Magyarország hivatalos zászlója, ugyanis a magyar nemzeti zászló nem azonos Magyarország zászlójával”. Felidézik továbbá, hogy a 1157/2001-es kormányhatározat értelmében azon nemzeti kisebbségek, amelyek rendelkeznek országos szintű szervezettel/egyesülettel, saját rendezvényeiken használhatják a saját jelképeiket is, és ennek szellemében helyezték ki a szalagokat, zászlókat, kokárdákat.

Sebastian Cucu prefektus gesztusa kapcsán Antal Árpád polgármester úgy vélekedett, „170 éve ünnepeljük március 15-öt Erdélyben, Székelyföldön. 1989 óta minden évben kihelyezzük a nemzeti szimbólumokat. Úgy tűnik, hogy idén, a centenárium évében egyesek még ezt a jogunkat is elvitatnák”.