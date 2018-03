Gondot okozhat a bőséges csapadék (Árvízriadó háromszéken is )

Megemelkedett a folyók, patakok hozama a kiadós esőzés miatt, s bár ennek okán tegnap kora délutánig még nem kérték a megyei sürgősségi felügyelőség segítségét, akadt olyan háromszéki település, ahol készenlétben álltak az illetékesek, helybéliek. Tegnap este azonban már a megyeszékhelyen, Árkoson, Bácsteleken és a Bodzavidéken is dolgoztak a tűzoltók, a vízügyi szakemberek pedig folyamatosan figyelik a térség fontosabb vízfolyásait, néhol pedig előkészültek az esetleges áradásokra is.

Bardoc polgármesterét terepszemle közben értük el tegnap délután, mint fogalmazott, amennyiben még sok eső lesz, nem számíthatnak nyugodt éjszakára. Balázsi Dénes elmondta, gazdaságokban egyelőre nem tett kárt a megemelkedett vízszintű patak, amennyiben azonban még fél métert nő, sok háztartásban gond lesz. Megjegyezte, a községhez tartozó több terület is víz alá került, s aggodalomra ad okot, hogy fenn, az erdőben még sok a hó.

Kisbaconban – ahol víz- és szennyvízhálózatépítési munkálatok zajlanak – a mezőről befolyó víz miatt kellett az önkormányzatnak egy utcán munkagéppel dolgoznia, de elhárították a problémát. Nagybacon alpolgármestere lapunknak megjegyezte, igen megnőtt a Barót pataka, de még a medrében halad.

Kőröspatakon évek óta nem tapasztaltak a tegnapihoz hasonló vízszintet, Kisgyörgy Sándor településvezető szerint azonban komolyabb gondjuk nem adódott a patak miatt, ahová pedig befolyt a víz, az önkormányzat szivattyúját állították munkába.

Tolvaj Marius, a készenléti felügyelőség szóvivője lapunknak elmondta, tegnap délután egy megyeszékhelyi lakóház pincéjében, az Olt utcában dolgoztak kollégái, később pedig Nagyvirágospatakról is hívás érkezett, ott két gazdaságban kellett a víz miatt beavatkozniuk.

A megyei vízgazdálkodási hivatal diszpécserszolgálatától tegnap este megtudtuk, Barót térségében gondokat okozhat a bőséges vízhozam, az emelkedő vízszint, szakemberek, illetékesek a terepen követik a helyzetet, megtették a szükséges előkészületeket is. A hivatal csapatai a védőgátakat is figyelik, s mint azt példaként felhozták: az Olt szintje is növekvőben – várhatóan ez ma is érvényben marad –, s olyan területeken, ahol nem emeltek védőgátat, kilépett medréből.

Országszinten 27 megye áll sárga vagy narancssárga riasztás alatt. Az országos vízügy tegnap délután harmadfokú (vörös) árvízkészültséget rendelt el a Kis-Homoród és a Nagy-Homoród vízgyűjtő medencéjére. Estére mindkét patak kilépett a medréből, és Homoródszentmárton Recsenyéd felőli kijárata víz alá került. Gyergyószárhegyen harminc udvart öntött el a megáradt patak.

A vörös riasztást kedd éjfélig, a narancssárgát ma délelőtt tíz óráig adták ki. Reggel 9 óráig ugyanakkor elsőfokú árvízkészültség volt érvényben többek között a Maros vízgyűjtő medencéjének felső szakaszán (Hargita, Beszterce-Naszód és Maros megyében), valamint a Küküllőn (Hargita, Maros, Szeben és Fehér megyében). Az Olt vízgyűjtő medencéjének felső és középső szakaszán (Hargita, Kovászna, Brassó és Szeben megye), a Bodza felső és középső szakaszán (Brassó, Kovászna és Buzău megye), valamint a Suceava, a Moldva, a Beszterce, a Tatros, a Putna és a Râmnicu Sărat felső szakaszán, illetve középső és alsó szakaszának mellékfolyóin (Suceava, Neamţ, Hargita, Bákó, Vrancea, Kovászna és Buzău megye) szerdán 22 óráig van érvényben a sárga riasztás. A déli megyékben is küzdenek a vízzel: a Brassó–Piteşti országút egy szakaszát és három Teleorman megyei falut is elöntött az áradat.

Országszerte 3200 tűzoltót és több mint kétezer, árvíz esetén bevethető műszaki felszerelést állítottak készenlétbe azokon a területeken, ahol áradásokra vonatkozó figyelmeztetés van érvényben. Szakemberek és önkormányzati vezetők ugyanakkor arra figyelmeztetik a lakosságot, gondoskodjanak a vízelvezetést biztosító árkok, sáncok megtisztításáról.

Demeter Virág Katalin,Demeter J. Ildikó