Jövőben legyünk többen (Székely szabadság napja)

Az SZNT elnöke szerint ezúttal is méltósággal erősítettük meg a székelység autonómiaigényét, ugyanakkor egy öt éve tartó küzdelmet is megnyertünk: „elfogadtattuk a román hatóságokkal, hogy egy alapvető alkotmányos jog gyakorlását nem akadályozhatják meg!” Emlékeztet a közlemény az elmúlt évek peres eljárásaira (amelyek többségét megnyerte az SZNT), a csendőrségi bírságokra, és eredményként értékeli, hogy a gyülekezési jog sorozatos korlátozásáról már nemzetközi fórumok is tudnak. Izsák Balázs ugyanakkor úgy véli: „a kijelentést, hogy ezt a küzdelmet megnyertük, beárnyékolja a Székely Nemzeti Tanács külügyi képviselőjének jogtalan kitiltása Romániából”, amit természetesen nem hagynak annyiban. A közlemény szerint március 10-én sikerült közösségi nyomatékot adni Székelyföld autonómiastatútumának, amely jelen pillanatban a parlament asztalán van.

Azt is értékeli Izsák Balázs, hogy a székely szabadság napját – most először – egy román politikai párt nyíltan is köszöntötte (szerk. megj.: a marosvásárhelyi Szabad Emberek Pártjáról van szó), sőt, Dan Sorin Maşca pártelnök elismerően szól a székely autonómiamozgalomról. Az SZNT elnöke szerint ez a levél jelzése annak, hogy megnyílhat a párbeszéd útja az autonómiáról a többséggel. A Maros megyei csendőrséggel kialakított példás együttműködést is méltatta, és végül kijelenti, hogy meg kell kezdeni a felkészülést 2019. március tizedikére, minél több embert kell mozgósítani. Sokan voltunk, de még mindig nem elegen, írja, hiszen Marosvásárhelyen él Erdély legnagyobb magyar közössége és a Nyárád és Küküllő mentén még százhatvanezer magyar, az autonómiaküzdelem pedig csakis közös erőfeszítéssel vihető sikerre.