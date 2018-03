A magyar zászlók szúrtak szemet

A várost a múlt évhez hasonlóan idén is díszbe öltöztetik, hiszen ez is hozzájárul a méltó ünnepléshez, akkor is, ha ez nem mindenkinek tetszik – közölte Gálfi Árpád polgármester, aki azt is elmondta: az örömbe némi üröm is vegyül, mivel a rendőrséghez bűnügyi feljelentés érkezett hivatali visszaélésről a díszítőelemek – a piros-fehér-zöld zászlók és egyebek – vásárlásával kapcsolatosan. Az elöljáró kijelentette: nem tudja, ki a feljelentő, de valószínűleg megfélemlítési kísérletről van szó, hiszen törvényes és hivatalos úton jártak el, és ezt bizonyítani is tudják. A háromnapos rendezvénysorozat 42 ezer lejes költségvetését a februári tanácsülésen hagyták jóvá a városatyák, ebből 15 ezer lejt vállalkozói támogatásokból valósítottak meg. „Február 27-én kiírtuk a közbeszerzést, március elsején már a rendőrség el is indította a város ellen az eljárást. A gyerekeknek egyszer használatos esőkabátok és zászlócskák vásárlására közbeszerzést írtunk ki, erről tenderfüzet készült. Az összeget szponzorok ajánlották fel, nem közpénzből akartuk finanszírozni” – nyilatkozta Gálfi Árpád. (Székelyhon)

TOADER NEM HÁTRÁL. Az igaz­ságügyi miniszter készen áll arra, hogy az alkotmánybírósághoz forduljon, ha Klaus Iohannis államfő elutasítja a korrupcióellenes főügyész tisztségből való visszahívását – egyelőre azonban várja a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) véleményezésének indoklását. „A döntést pár perc alatt meghozták, de az indoklás megszövegezése már két hete tart, mert nehéz az evidenciák ellen érvelni. Nehéz gratulálni valakinek, amiért három ízben is megszegte az alkotmányt. Vagyis fél év leforgása alatt ugyanaz a személy három alkalommal idézett elő alkotmányos természetű jogi konfliktust a hatalmi ágak között. (...) Várjuk meg tehát a CSM ügyészi részlegének indoklását, várjuk meg az elnök döntését, majd mi is döntünk” – nyilatkozta Tudorel Toader, aki február 22-én jelentette be, hogy kezdeményezte Laura Codruţa Kövesi leváltását, ám a CSM öt nappal később kedvezőtlenül véleményezte a tárcavezető javaslatát. A végső döntést Klaus Iohannis államfőnek kell meghoznia. (Agerpres)

VÉLEMÉNYT BÜNTETNE A TÖRVÉNYSZEGŐ. A Szociáldemokrata Párt olyan törvénytervezet kidolgozására készül, amelynek értelmében büntethetők lesznek azok a személyek, akik külföldön rontják Románia megítélését – jelentette be Liviu Dragnea pártelnök hétfő este. A választási csalásért már jogerősen elítélt, és két másik, korrupciós perben vád alá helyezett politikus szerint „az ilyen emberek, mint Monica Macovei és más európai parlamenti képviselők, akik saját országukról hazudnak, akik saját országukat becsmérlik, nagyon sok kárt okoznak. Mi emiatt veszítünk a szuverenitásunkból, veszítünk a méltóságunkból, veszítünk a tiszteletből, és cserébe nem nyerünk semmit”. (Maszol)