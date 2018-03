Oroszországot vádolja Nagy-Britannia

Az áldozatokra március elején találtak rá az angliai Salisburyben, azóta is válságos állapotban kezelik őket. A támadáshoz olyan típusú idegmérget használtak, amelyet a szovjet hadsereg fejlesztett ki a hidegháború alatt. London Oroszországot vádolja a mérgezéssel.

A brit kormány kedd éjfélig várja Moszkva magyarázatát arra, hogy miként használhatták az elkövetők a Wiltshire megyei kisvárosban a Novicsok idegméreg-hatóanyagot. Theresa May brit miniszterelnök előző este, a londoni alsóház képviselőit tájékoztatva jelentette be, hogy a brit szakértői vizsgálat megállapítása szerint ezt az orosz fejlesztésű, fegyverekben is használható minőségű idegmérget használták Szkripal és lánya megmérgezéséhez. Szakértők szerint ezt a hatóanyagot még a Szovjetunió fejlesztette ki a hidegháború idején, de Theresa May alsóházi felszólalásában azt mondta: a brit kormány feltételezése szerint Oroszországnak még mindig lehet gyártókapacitása e méreganyag előállítására. May közölte: a brit kormány nagyon valószínűnek tartja, hogy a Szkri­palék elleni támadás mögött Oroszország áll.

A tegnapi brit sajtóban megjelent lehetséges forgatókönyv-változatok szerint a válaszintézkedések között lehet Londonban dolgozó orosz diplomaták kiutasítása, az RT angol nyelvű orosz hírtelevízió nagy-britanniai sugárzásának leállítása, a nyári oroszországi labdarúgó-világbajnokság valamilyen szintű brit bojkottja vagy a Kremlhez kötődő orosz befektetők és ingatlantulajdonosok hozzáférésének megtagadása nagy-britanniai befektetéseikhez és vagyontárgyaikhoz.

Moszkva továbbra is tagadja a vádakat. Oroszország nem bűnös Szergej Szkripal volt orosz katonai hírszerzőtiszt és a lánya Angliában történt megmérgezésében, és nem fog válaszolni a brit ultimátumra, amíg Nagy-Britannia nem teljesíti a vegyi fegyverek betiltásáról szóló egyezményben vállalt kötelezettségeit – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap Moszkvában. Az orosz diplomácia vezetője azt hangoztatta, hogy az orosz vezetésnek semmi köze sincs a megmérgezett volt kettős ügynökhöz és lányához. A moszkvai külügyi tárca szerint a botrány ürügyként szolgál egy, Oroszország lejáratására szolgáló kampány beindítására.

Közben megszólalt az Európai Bizottság képviselője is az ügyben. Az Európai Unió rendíthetetlenül támogatja az Egyesült Királyságot Szergej Szkripal egykori orosz katonai hírszerzőtiszt és lánya megmérgezésének ügyében – hangsúlyozta Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke tegnap az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Felszólította az uniós tagországok állam- és kormányfőit, hogy jövő heti találkozójukon fejezzék ki teljes szolidaritásukat a britekkel. „Nem engedhetjük meg, hogy idegmérgeket vessenek be társadalmainkban. Ez kollektív európai felelősség, mindannyiunknak reagálnia kell, nem csak a brit kormánynak” – fogalmazott.