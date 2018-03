Elhalálozás

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, sógornő, nagynéni, keresztmama, rokon, jó szomszéd, a nagyajtai

özv. LŐRINCZ ISTVÁNNÉ

FAZAKAS JULIANNA

életének 83., özvegységének 26. évében 2018. március 13-án csendesen elhunyt.

Temetése 2018. március 15-én, csütörtökön 12 órakor lesz a családi háztól a nagyajtai temetőben.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a maksai születésű kézdivásárhelyi

RÁDULY ERZSÉBET

(szül. GÁBOR)

életének 75. évében hosszú betegség után elhunyt.

Temetése 2018. március 16-án 13 órakor lesz a kézdivásárhelyi római katolikus ravatalozóházból a helyi temetőben.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon, a régi szemerjai

özv. SZABÓ PIROSKA

volt textilgyári szövőnő

életének 83. évében elhunyt.

Temetése 2018. március 15-én, csütörtökön 15 órakor lesz a szemerjai új ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, após, testvér, rokon, a szilágysági születésű sepsiszentgyörgyi

id. MAJOR KÁLMÁN

életének 74. évében elhunyt.

Temetése 2018. március 16-án, pénteken 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy a vargyasi születésű sepsiszentgyörgyi

MÁTHÉ-BALÁZS ­FERENC

életének 74. évében elhunyt.

2018. március 17-én, szombaton 13 órakor kísérjük utolsó útjára a szemerjai ravatalozóháztól.

A gyászoló család

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki volt kolléganőnknek, Bocs ­Magdolnának édesanyja elvesztése miatti fájdalmában.

A Háromszék ­szerkesztősége

Köszönet

Szívből köszönjük mindenkinek – rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek –, akik családunk mellett álltak ezekben a napokban. Jelenlétetekkel, vigasztaló szavaitokkal és segítségetekkel próbáljuk túlélni életünk legnagyobb megpróbáltatását, elválásunkat a számunkra legfontosabb lélektől, ELENA BORICEANTÓL, a feleségtől, anyától, nővértől, anyóstól, nagymamától. Minden tiszteletünk és hálánk ezért. Szívből köszönjük.

A gyászoló család: ­Boricean Liviu, Cosmin és Simona

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik SZABÓ KLÁRA (szül. CSOMA) búcsúztatóján részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk az öt éve elhunyt felsőrákosi id. JÁGER IMRÉRE. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezem drága jó édesanyámra, VERESS ETELKÁRA (sz. BARABÁS), akit hat hete kísértem utolsó útjára. Szíve tele volt jósággal, szeretettel, utolsó szavaival is csak arra kért: „Maradj ember, fiam.” Megígértem, és be is tartom.

Bánatos, szerető fia, Laci

Kegyelettel emlékezünk az uzoni VASS MIHÁLYNÉ TÓTH ­ROZÁLIÁRA halálának 19. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

„Csillag lett ő, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint lenyugvó nap, de a szívünkben él, s örökre ott marad.” Fájó szívvel emlékezünk SÁNTHA JULIANNÁRA (szül. SZÉP) halálának első évfordulóján.

Szerettei

„Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, hiába szállnak álmok, évek, ők itt maradnak bennünk csöndesen még.” (Juhász Gyula) Emlékét szívünkben őrizve, soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának tizedik évfordulóján az illyefalvi CSEREI GYÖRGYRE. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

„Ha emlegettek, köztetek leszek, szeressétek egymást, ahogy szerettelek. Ne sírjatok, én már nem szenvedek, a fájdalom az, hogy már nem lehetek veletek. Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta halkan: Isten veletek!” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma öt éve elhunyt NYIKA ERZSÉBETRE (szül SZILÁGYI). Nyugodjék békében.

Családja és szerettei

Az idő múlik, szállnak az évek, de a mi szívünkben megmarad emléked. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi VERESS VINCÉRE halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk ROMÁN RUDOLF ügyvédre, akit két éve kísértünk végső útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

