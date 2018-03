Nagyszerűen síztek, megvédték címüket (Alpesi sí)

A verseny napján zuhogó esőben tűzték a kapukat, de a viadal idejére kitisztult az égbolt, és jó kondíciók fogadták a sízőket, akik mintegy nyolcvan centiméteres hórétegen csúszhattak. A Sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza alpesisí-csapata fölényes győzelmet aratott, hiszen tizennégy – kilenc első, négy második és egy harmadik – dobogós helyezéssel zárta a megmérettetést, így megvédte a tavaly megszerzett Gutâi Kupa-serleget. A versenyzők három – műlesiklás, óriás-műlesiklás és párhuzamos műlesiklás – próbában is rajthoz álltak.

Bocz Attila edző tehetséges tanítványai nagyszerűen szerepeltek, a 8–10 éves korosztályban Bíró Maja mind a három próbában első helyen végzett, valamint műlesiklásban a teljes mezőny legjobb idejével ért célba. Florea Csanád is megállíthatatlan volt, szintén mindhárom kategóriában verhetetlennek bizonyult, míg a 11–12 éves korosztályban Szarukán Ábel óriás-műlesiklásban második, párhuzamos műlesiklásban harmadik és műlesiklásban negyedik helyen zárt. A 13–14 éves korosztályban versenyző Fehérvári Boglárka mindhárom próbában a negyedik idővel haladt át a célvonalon, míg Barta Martina Máté műlesiklásban, óriás-műlesiklásban és párhuzamos műlesiklásban is maga mögé utasított mindenkit, akárcsak Rápolti Erhárd, aki szintén háromszor állhatott a dobogó legmagasabb fokára.

„Nagyon jól sikerült a Tanulók Háza által szervezett országos alpesisí-bajnokság utolsó fordulója, így megvédhettük a címünket. A sok edzésnek, versenynek, munkának meglátszik az eredménye. Köszönjük a Tanulók Háza és Kerekes Jenő igazgató támogatását, a szülőknek és a gyerekeknek a kitartást” – összegzett Bocz Attila edző. (miska)