Legyűrtek már négyezer kilométert (Khumba Transzafrika Expedíció, 2018)

A trópusi forró éghajlatból a 2500 méter feletti hűvös zónába érkeztek, az út helyenként 3000 méter fölötti magasságban vezetett Gondarból (a Tana-tótól északra, 2133 méter) Lalibelába (2500 m). A sivatagi utakon meghibásodott autóikat Kartumban megjavíttatták, sikerült üzemanyagot szerezniük, helyreálltak a szakadozó kommunikációs kapcsolatok.

Az igencsak változatos úton folyton erőpróbák elé állítja – az extrém éghajlat mellett – az idegen, helyenként fenyegető környezet (fokozott biztonsági készültség, katonák és fegyveres civilek, a helyiekkel való kommunikáció nehézkessége), a napi több száz kilométernyi autózás, az állandó készenléti állapot.

Etiópiából Kenyába készülnek, bizakodással, hogy kitart velük a székely ember szívóssága és leleménye, a kritikus helyzetekben eddigi expedíciós tapasztalataik is segítik.

