Bírságsorozat a prefektúrától (Ünnepi zászlócirkusz)

A prefektúra közlése szerint, tekintettel arra, hogy Antal Árpád nem tett eleget a kormányhivatal felszólításának, melyben az 1994. évi 75-ös számú, Románia hivatalos jelképeinek (zászló, címer, himnusz) használatát szabályzó törvény hetes cikkelyének betartására figyelmeztették a városközponti lámpaoszlopokon elhelyezett magyar nemzeti lobogók kapcsán, ötezer lej szabálysértési bírságot szabtak ki az elöljáróra. Ez a pénzbüntetés a lehető legmagasabb, hiszen a „zászlótörvény”, valamint az alkalmazási útmutatóit tartalmazó 1157-es számú, 2001-ben elfogadott kormányhatározat értelmében a bírság ezért a kihágásért 2500 és 5000 lej között lehet.

Mint ismert, Sebastian Cucu prefektus kedden átiratban fordult az önkormányzathoz, melyben arra figyelmezteti a városvezetést, hogy az említett törvény értelmében más ország (ez esetben Magyarország – a kormányhivatal végig ezt a megnevezést használja, a magyar nemzeti lobogót kerülve) zászlaja csak Románia hivatalos lobogójával együtt tűzhető ki közintézményekre vagy közterületen, és csakis hivatalos állami látogatások, nemzetközi rendezvények vagy összejövetelek alkalmával. A kormányhivatal 24 óra haladékot adott az önkormányzatnak és a polgármesternek, hogy betartsák a törvényes előírásokat, és a román zászlók is kikerüljenek a magyar mellé.

Antal Árpád polgármester lapunkat arról tájékoztatta, hogy a közigazgatási bírósághoz fordulnak a bírság ügyében, annak eltörlését kérve. Az elöljáró szerint Sebastian Cucu prefektus maga is szabálysértést követett el, a keddi átirat ugyanis 12.31-kor érkezett meg a városházára, ettől a pillanattól számítva volt lehetősége az önkormányzatnak, hogy eleget tegyen a felszólításnak, a kormányhivatalnál viszont már ma reggel kilenckor kiszabták a bírságot. Ez röviden annyit jelent, hogy a prefektúra sem tartotta be a maga által megszabott határidőt, órákkal a lejárta előtt már intézkedett. Emellett, amint azt az önkormányzat már kedden jelezte, a már említett 1157-es kormányhatározat szerint (melyre Sebastian Cucu is hivatkozik) azon nemzeti kisebbségek, amelyek rendelkeznek országos szintű szervezettel, saját rendezvényeiken használhatják saját jelképeiket is. Ezen előírásnak megfelelően kerültek ki Sepsiszentgyörgy utcáira a nemzeti színű szalagok, zászlók és kokárdák.

Kora délután ugyanakkor kiderült, a prefektúra nem szorítkozott csak Sepsiszentgyörgyre, Bokor Tibort, Kézdivásárhely polgármesterét a román zászló kitűzésének elmulasztása miatt szintén ötezer lejre bírságolták. A bírság tényét rögzítő kormányhivatali közlemény egyébként szó szerint megegyezik a megyeszékhely kapcsán kibocsátottal, csupán a neveket cserélték ki. Egyébként a céhes várost tegnap díszítették fel magyar zászlókkal és még felszólítást sem kaptak, csak a pénzbüntetésről érkezett értesítés az elöljáró nevére.

Bokor Tibor a céhes város polgármesteri hivatalának Facebook-oldalán, illetve sajtóközleményben reagálva Sebastian Cucu lépésére, egyebek mellett abbéli felháborodásának adott hangot, hogy ismét kettős mércével kénytelenek szembenézni. Az elöljáró felidézi, tíz éve ugyanazokkal a zászlókkal, ugyanazokat a helyszíneket díszítik fel a magyar nemzeti ünnepen. Továbbá felháborítónak tartja, hogy még mindig „nincs semmi tisztelet, nincs elfogadás, hogy képtelenek velünk együtt élni. Elfogadhatatlan, hogy ami a tavaly még nem szúrt szemet, idén a nulladik percben kiveri a biztosítékot. Igen, a centenárium éve van. És nekünk a centenárium évében is magyar a szívünk, és mi a centenárium évében is tiszteljük azokat, akikkel együtt élünk. Kölcsönös tisztelet, ez lenne a kulcsszó” – fogalmazott, hozzátéve: ahogy eddig is, Kézdivásárhely önkormányzata kihelyezi a román zászlót a Gábor Áron-szobor mellé a központi ünnepség idejére. A polgármesteri reagálás a bírsággal kapcsolatos további lépéseikről nem szól.

Nacionalista kirohanások

Miközben már kedden a közösségi oldalakon és nem csak (így a Mediafax hírügynökség tudósítója is) többen azt találgatták, hogy esetleg az olasz zászló került ki a magyar helyett a sepsiszentgyörgyi lámpaoszlopokra, nacionalista támadásokból sem volt hiány.

Mások mellett a Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció (CNMR) elnöke, Alexandru Cumpănaşu is kifakadt, kijelentve: a sepsiszentgyörgyi polgármester dacol a román állammal és a kormánnyal, amikor elutasítja, hogy kitűzze a román zászlót a magyar nemzeti ünnepen, és azt mondja, hogy nem távolítja el a zászlókat, mert közeledik március 15-e, amely nagy jelentőséggel bír az úgynevezett Székelyföld számára. Szerintük ez a válasz elfogadhatatlan, dac a román hatóságokkal és az ország állampolgáraival. „Ezek a provokációk nem új keletűek, és egyre nagyobb méreteket öltenek, megszegik a törvényeket és az alkotmányt” – olvasható a szervezet közleményé­ben. Az elnök továbbá azt állítja, a magyar közösség vezetői tudatosan megszegik a törvényt, hogy aztán áldozatként állítsák be magukat. Zárásként Cumpănaşu kifejti: a sepsiszentgyörgyi polgármester csúfot űz a románokból és a román állam intézményeiből, amikor azzal a düh- és gyűlöletkeltő magyarázattal áll elő, hogy azok a zászlók, valójában nem is zászlók, majd végül közli, hogy a szervezet megszervezi a közeljövőben Sepsiszentgyörgyön „a méltóság nagygyűlését”.

A szakfeljelentőként elhíresült Dan Tanasă sem maradt ki a sorból, a Facebookon rohant ki a „várost vezető egyén”, vagyis Antal Árpád polgármester ellen, aki szerinte magyarországi parancsra cselekszik, a zászlók kifüggesztése pedig gyalázatos dacolás a centenárium évében.