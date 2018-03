Székelyudvarhely polgármesterét is megbírságolták

Székelyudvarhely polgármesterére is ötezer lejes pénzbírságot szabott ki tegnap a prefektusi hivatal a nemzeti ünnep tiszteletére kitűzött magyar jelképek miatt.

Hargita megye prefektusa is azt kifogásolta, hogy a városháza nem tett román zászlót is minden magyar lobogó mellé, és ugyancsak a zászlótörvényre hivatkozott, Gálfi Árpád polgármester pedig ugyanúgy próbálta elmagyarázni, hogy a várost nem a magyar állam, hanem a magyar nemzet jelképeivel díszítették fel az 1848-as forradalom kitörésének 170. évfordulója alkalmából, az ünnepség után pedig leveszik a nemzeti szalagokat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország szabályos állami lobogóját csak március 15-én és kizárólag a városházára tűzik ki a Soltész Miklós államtitkár vezette magyarországi küldöttség tiszteletére, a törvényes előírásoknak megfelelően, a román állam hivatalos zászlaja mellé. A polgármester rámutatott: a 2001-ben elfogadott 1157-es kormányhatározat lehetővé teszi, hogy az országos szervezetekbe tömörült etnikai kisebbségek rendezvényeiken használhassák saját jelképeiket.