Magyarellenességért bírságoltak

Az Országos Audiovizuális Tanács ezúttal a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat egyik tagjának panasza nyomán vizsgálta meg a B1 csatorna – magyarellenes uszításban visszaesőnek számító – Lumea lui Banciu (Banciu világa) című egyszemélyes műsorának tavaly szeptember 19-i kiadását, amelyben a műsorvezető azért intézett kirohanást a diszkriminációellenes tanács és Benkő Erika parlamenti képviselő ellen, mert felelősségre vonták egy korábbi magyarellenes hangulatkeltése miatt – közölte Borsos Orsolya, a testület tagja.

A bírságolásról közölt médiabeszámolók szerint a műsorvezető az RMDSZ jogvédelmi szolgálatát vezető háromszéki képviselőt azzal gyanúsította, hogy bizonyára magyar kém, mert különben egy románul helytelenül fogalmazó ember szerinte nem lehetne a bukaresti parlament tagja. Banciu állítólag azt is kifejtette: ha Székelyföldön autonómia lesz, akkor a magyarok szögesdróttal próbálják majd a románokat távol tartani, kilyukasztják a románok autóinak a kerekeit, a románok pedig nem mernek majd románul beszélni, mert félni fognak, hogy felakasztják őket.

Az audiovizuális tanács januárban megállapította, hogy Banciu már az augusztus 31-i adásban is kimerítette az etnikai gyűlöletkeltés fogalmát, amiért a csatornát 12 500 lejre bírságolták. A mostani, második bírságnál azt is figyelembe vették, hogy a csatorna egy éven belül több ízben megsértette az audiovizuális törvény etnikai gyűlöletszításra vonatkozó előírását, ezért nagyobb az összeg.

Az eset annak a magyarellenes médiakampánynak a része, amelyet tavaly augusztusban indított el a Miliţianul álnevet használó videoblogger, aki azt bizonygatta, hogy románsága miatt nem szolgálták ki egy nemzetközi áruházlánc székely­udvarhelyi egységének kültéri grillezőjében. Erről hamar kiderült, hogy hazugság: azért nem szolgálták ki, mert nyitás előtt akart enni, és a pénztárgépek még nem működtek.