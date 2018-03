Felújították a nagyszalontai Csonkatornyot

Az Arany János relikviáit őrző múzeumnak helyt adó Csonkatornyot és az emléktárgyak egy részét csaknem egy évig tartó munkával mintegy félszáz restaurátor újította fel. A munkálatokat az Arany János-emlékbizottság finanszírozta mintegy 160 millió forintból. Prőhle Gergely, a felújítást irányító budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy a kétszáz éve született Arany János a közép-európai kultúrkincs része, nemcsak a magyaroké, hanem a románoké és a szlovákoké is. A közgyűjtemény megújításában is közösen vettek részt a magyar és a román szakemberek. S. Varga Pál irodalomtörténész, akadémikus elmondta, hogy a Nagyszalontán őrzött könyvek és kéziratok restaurálása is megkezdődött. Török László, Nagyszalonta polgármestere szerint Arany János munkássága irányt és jövőt adhat az egész nemzetnek, március 14-e pedig azért fontos, mert Bocskai István erdélyi fejedelem 1606-ban ezen a napon írta alá azt az adománylevelet, amellyel 300 hajdút telepítettek ide.