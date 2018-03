A tervezet vezérfonala a centralizálás – a központi intézmények hatásköre az önkormányzatok rovására bővül –, és azt is kimondja, hogy a nemzeti közérdek prioritást élvez a helyi közérdekkel szemben. A prefektus intézményét olyan mértékben megerősíti, hogy az Cseke szerint már az alkotmányba ütközik, ugyanakkor legyengítené és megbonyolítaná az önkormányzatok működését. Más baj is van: a Cioloş-kormány által kidolgozott tervezetből az SZDP kivette a kormány büntetőjogi felelősségével foglalkozó fejezetet, és – az elítéltek kormányzati szerepvállalását tiltó törvény hatálytalanításával – lehetővé tenné Liviu Dragnea számára a kormányfői tisztség elfoglalását. A közigazgatási kódex a hatályos törvényekben szereplő kisebbségi jogokat is átvenné, amelyeket az RMDSZ bővíteni szeretne. Vitája egyelőre a szenátus szakbizottságaiban zajlik. (maszol)

SOVÉN CÉGPOLITIKA MAROSVÁSÁRHELYEN. Pofátlanul diszkriminatív álláshirdetést tett közzé egy vásárhelyi cég, mely kerek-perec kijelentette, az általa meghirdetett takarítói állásokra nem jelentkezhetnek magyarok és romák. Egy hangsúlyozottan román – ám angol nevű – cég az egyik Maros megyei álláshirdető Facebook-csoportban tette közzé a hirdetést, amelynek felütése már eleve sokat elárul: egy román cég a románokért! A leírásban listázzák, hogy milyen takarítói állásokat hirdetnek meg, ismertetik a munkavégzés feltételeit és a fizetést is. Végül kikötik, hogy magyarok és romák nem jelentkezhetnek az állásra, fenntartják ugyanis a cég jogát, hogy saját szempontjai szerint válogassa meg az alkalmazottjait. A jogvédelemmel foglalkozó Civil Elkötelezettség Mozgalom ügyvezető elnöke, Szigeti Enikő a bejegyzést közzétevő hölgy Facebook-oldalán jelezte, hogy a Diszkriminációellenes Tanácshoz fordul az álláshirdetés miatt, de az illető törölte az összes olyan hozzászólást, ami nem tetszett neki. Később törölték a felháborodást kiváltó álláshirdetés diszkriminatív részeit is, de hát mint tudjuk, az internet nem felejt. Ahogy a magyar közösség sem. (Főtér)

FÜTYÜL A CENTENÁRIUMRA? George Ivaşcu művelődési miniszter lemondását kéri Gigel Ştirbu, a képviselőház kulturális bizottságának elnöke, mert a kulturális tárca vezetője nem jelent meg kedden azon a bizottsági ülésen, amelyen a centenáriummal kapcsolatos eseményeket kellett volna megbeszélni. És ez már a negyedik meghívás volt – állítja Ştirbu, aki személyesen egyeztetett a miniszterrel a keddi találkozóról. Az NLP politikusai úgy látják, hogy a kormány képtelen kezelni és megszervezni a centenárium megünneplését célzó eseményeket. (ziare.com)