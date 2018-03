Forronganak a köztisztviselők

Következő írásunk

2018-03-15: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Kedden késő estig és tegnap is segédkeztek a tűzoltók megyeszerte az áradások okozta károk enyhítésében, Háromszék több településén gazdaságokat, portákat öntött el a víz, hidakban és utakban is kárt tett. A megyei rendőrkapitányság tegnap közölte, Siriu és Szitabodza között lezárták az országutat az úttesten össze­gyűlt víz miatt, a forgalmat ideiglenesen más útvonalra terelték. A harmadfokú árvízvédelmi riasztás tegnap estig a Feketeügy alsó szakaszát érintette, az Olt többi székelyföldi mellékvizeire elsőfokú riasztást adtak ki. Országszerte 15 megyében – köztük Székelyföldön is – 71 településen okozott károkat az árvíz.