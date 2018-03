Pusztított a víz Háromszéken

A bőséges esőzés mellett a hóolvadás okozta az áradást megyeszerte, gond volt emiatt Erdővidéken és Bodzaforduló térségében, Sepsiszentgyörgyön, valamint a közeli falvakban is. A tűzoltók kedd este Bácsteleken, Fenyősön, Virágospatakon szivattyúztak, Szitabodzán például 31 háztartást öntött el az ár, állatokat is menteni kellett a vízből. Tegnap délelőtt 16 sepsiszentgyörgyi háztartásban segédkeztek a szakemberek, s ismét hívták őket Bácstelekre, Szitabodzára is – tájékoztatott Tolvaj Marius szóvivő.

Árkoson is jelentősen megnőtt a településen áthaladó azonos nevű patak vízhozama, kedden az önkéntes tűzoltók segédkeztek azokban a háztartásokban, ahol a pincéket elárasztotta a víz. A patak menti házak lakói elmondása szerint több éve nem tapasztalták, hogy ilyen mértékben megduzzadt volna, több helyen is alámosva az udvarokat, károsítva a töltést, hordalékot és szemetet hagyva maga mögött. Néhol a kerítések alól is eltűnt a talaj. Volt, aki aggodalmát fejezte ki, hogy egy újabb esőzés nyomán folytatódik az erózió. A mostani áradás bebizonyította részben azt, hogy van, aki máig szeméttárolónak használja a patakpartot, így egyre sürgetőbb lenne a meder szabályozása.

Tegnap a hatóságok felkészültek arra, hogy szükség esetén a Kököshöz tartozó Bácstelekről kitelepítsék azokat a lakosokat, akiket az áradás veszélyeztet. Sántha Gyula polgármester szerint a Tatrang-patak közelében mintegy 25 gazdaság érintett, a növekvő vízszint miatt arra számítanak, hogy kiönt. Az emberek ideiglenes elszállásolására a kultúrotthont jelölték ki.

A megyei helyzetet tegnap délben a prefektúrára összehívott katasztrófavédelmi bizottságban is megvitatták, s mint arról a sürgősségi felügyelőség később beszámolt, döntés született arról, hogy szükség esetén a Tatrang jobb partján, a bácsteleki régi temető közelében átvágják a gátat.

Az önkormányzatok jelentéseiből kiderült: az áradások Bodokon 85 hektárnyi kaszálót és termőterületet érintettek, s leállították a település szennyvíztisztítóját. Oltszemen több mint 70 hektár terület, egy lakóház és több pince került víz alá, de egy híd is károsult. Zalánban lakóházak és pincék kerültek víz alá, a település utcáinak 80 százaléka tönkrement, a falu felső és alsó része, illetve a 48-as községi úttal kapcsolatot biztosító híd is megrongálódott. Emiatt megbénult a gyalogos és autós közlekedés, sürgősség esetén sem lehet közbelépni. A víz megrongálta Szárazajta és Zalánpatak között az utat, ellehetetlenítve a közlekedést.

Bardócon és Erdőfülében erdei utat, illetve 50 hektárnyi termőterületet, kaszálót és legelőt árasztott el a víz, Olaszteleken mintegy 100 hektár károsult. Elszigetelt házakat, elárasztott községi és erdei utakat Felsőrákosról jelentettek, Köpecen utcákat, udvarokat, pincéket öntött el a patak, késő estére több mint száz családot lakoltattak ki a hatóságok – jelentette a köztévé hírműsora.

Kisborosnyón 30 gazdaság, 10 hektár föld, egy híd, községi út, 12 pince és 15 kút szerepel az áradásokról készült összesítőben, de problémát okozott a víz Nagyborosnyón és Nagyajtán is. Szentlélekről 125 hektár elárasztott földterületet jelentettek, Zágonbárkányban 20 háztartás, 190 hektár legelő és kaszáló, illetve egy védőgát is károsult.

Sepsiszentgyörgyöt sem kerülte el az áradás, mint közölték, egy kereskedelmi társaságot, illetve 15 lakóházat és gazdaságot érintett. A 13-as E jelzésű nemzeti úton, a 121-es A jelzésű megyei úton, illetve a 22-es és 23-as községi úton nehézkesen zajlott tegnap a közlekedés, Siriu és Szitabodza között viszont 13 óra után ismét újraindult a forgalom.