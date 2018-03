Szabadságszerető emberek Bodvajban

Mihály Réka tanítónő a nagybaconi Benedek Elek Művelődési Egyesület elnöke azoknak mondott köszönetet, akik évről évre fontosnak tartják, hogy a márciusi, sokszor hideg és barátságtalan időben is Bodvajban ünnepeljenek, Csige Sándor Zoltán Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának vezető konzulja pedig Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét tolmácsolta. Sütő Levente Lehel Gábor Áron személyét és a háromszékiek ügy melletti elkötelezettségét emelte ki: bár kilátástalan helyzetben voltak, nem adták meg magukat, hanem összefogtak, ágyút és muníciót készítettek, s folytatták harcukat. A vargyasi polgármester úgy fogalmazott, a ma nemzedékének követnie kell az elődök példáját, és egységbe tömörülve álljunk ki jogaink mellett. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója a székelység és a Zala megyeiek közti testvériséget hangsúlyozta, mondván, úgy tartják, ők az ideiglenesen a nyugati gyepűkre helyezett székelyek leszármazottjai. A hagyományőrző honvédként is tevékenykedő főlevéltáros a zalai 47-es honvédzászlóalj hősies kiállásáról is megemlékezett, majd szólt a Magyar Nemzeti Levéltár küldetéséről.

Benkő Erika parlamenti képviselő azon erdővidékiekre emlékezett, akik a szabadságharc idején összefogtak, s tették, amit a haza megkövetelt tőlük, majd úgy fogalmazott, a százhetven éve elkezdett harc mindaddig nem ér véget, amíg a közösségünk által követelt autonómiát nem biztosítja számunkra Románia. Vincze József, Nagyajta anyaországi testvértelepülése, Alsónémedi polgármestere március 15-ét a szabadságszerető emberek ünnepének mondotta – jogot és méltóságot nyertünk általa.

Az eseményen fellépett a magyarhermányi fúvószenekar, szavalt Tana Szilárd, a bölöni Bölöni Farkas Sándor Általános Iskola tanulója, Bedő Emőke, az erdőfülei Általános Iskola tanulója, énekelt Kolumbán Sándor és Szotyori-Nagy József, a bodosi református egyházközség Esthajnal kórusa (karvezető: Sándor István lelkipásztor), imát és áldást Tordai Árpád baróti református lelkipásztor mondott, díszőrséget álltak a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület huszárai és tüzérei, illetve a kisbaconi, magyarhermányi és nagybaconi ifjak, s jelen voltak a Történelmi Vitézi Rend erdővidéki székkapitányságának tagjai is.