Előző írásunk

2018-03-15: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Felemelő rendezvényen idézték fel tegnap délután Sepsiszentgyörgyön az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eszméit, a város főterén többezres tömeg, kisgyermekes családok, fiatalok és idősek gyűltek össze ünnepelni. Magasba emelt zászlókkal és tapssal fogadták ezúttal is a bevonuló hagyományőrző lovas huszárokat, s hasonlóan lelkes fogadtatásban részesült az idei ünnepség kiemelt meghívottja, a magyar miniszterelnökséget vezető Lázár János is, aki felszólalása előtt megkoszorúzta az Erzsébet parkban található emlékművet, kezet fogott és beszélgetett is az ünneplő sepsiszentgyörgyiekkel.