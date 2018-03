Nem múlt el a veszély

Az Olt háromszéki szakaszára, valamint a Feketeügyre is érvényes az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet tegnap öt megyére kibocsátott másodfokú (narancssárga jelzésű) árvízriasztás a.

A hatóság szerint a folyókon kívül az azokat tápláló patakoknál is fennáll az áradásveszély. Tegnap reggel Háromszéken több útszakasz járhatatlan volt. A megyei rendőrség értesítője szerint nem lehetett közlekedni a 131B megyei úton Barót és Ágostonfalva között, lezárták a Barót és Köpec közötti utat. Fél kilométeren járhatatlanná vált a 103B megyei út Uzon és Keresztvár között, illetve negyed kilométeren a Szörcse és Telek közötti községi út, és nem lehetett eljutni Felsőrákosra sem az áradások miatt. A megyei önkormányzat közlése szerint a nap folyamán az Uzont Bikfalvával összekötő úton is gond akadt, a kiöntött Feketeügy miatt nemcsak a mezőn, az úton is araszos víz állt. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke tegnap bejelentette, a testület a prefektúrával közösen készít elő kormányhatározat-tervezetet, hogy a bajba jutott települések támogatást kaphassanak. Korábban az elnök közölte: a tanács gyorssegélyt nyújt az áradások okozta károk kisebb hányadának elhárítására.