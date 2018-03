Egyetlen pénzügyi nyilatkozat

Elfogadta az egységes nyilatkozatra vonatkozó sürgősségi rendeletet tegnap a kormány – jelentette be Eugen Teodorovici pénzügyminiszter, aki szerint ezzel alapjaiban megváltozik a rendszer: magánszemélyek esetében hét nyilatkozatról egyetlenegy marad. Előleget sem kell négy részletben fizetni, hanem egy évben egyszer. Idén átmeneti év lesz, ezért a nyilatkozat benyújtásának és a fizetésnek a határideje július 15-e, jövőben azonban március 15-e lesz. A pénzügyminiszter szerint az új mechanizmus a folyó évben megvalósítandó jövedelemmel számol, és az érdekeltek akár adójuk 10 százalékát is megspórolhatják, ha kihasználják a lehetőségeket. Így, aki nem személyesen az adóhivatalban, hanem online nyújtja be a nyilatkozatot, 5 százalék kedvezményt kap. További 5 százalék kedvezményre jogosult az, aki december 15-ig előlegbe befizet a folyó évi adójából. Az új rendszer jövőtől megszünteti azt a gyakorlatot, hogy az adóhivatal utólagosan értesítse az adófizetőt a kirótt adóról. Aki idén már leadta valamelyik régi (600-as, 221-es, 220-as, 201-es) nyilatkozatot, annak még egyszer nem kell benyújtania. A megyei adóhivatalokban tanácsadó irodákat is létrehoznak.