Orbán: A végsőkig küzdeni fogunk hazánkért

„Alig több mint három hét múlva ismét Magyarország sorsáról döntünk, és ezen a választáson nem négy év lesz a tét” – hangsúlyozta Orbán Viktor, kiemelve: „sok mindent vittünk végbe, sok nagy harcot és emlékezetes csatát vívtunk meg, de a legnagyobb csata még előttünk van”. A kormányfő szerint „el akarják venni az országunkat, nem egy tollvonással, mint száz éve Trianonban, most azt akarják, hogy néhány évtized alatt önként adjuk át másoknak, más földrészről érkező idegeneknek, akik nem beszélik a nyelvünket, nem tisztelik a kultúránkat, törvényeinket és életformánkat”. Hozzátette: „Azt akarják, hogy mostantól egyre inkább ne mi és ne a mi leszármazottaink éljenek itt, hanem valaki mások.” Megjegyezte: nagy nyugati népek és nemzetek „városról városra, kerületről kerületre veszítik el az országukat”. Kifejtette: azok az országok, amelyek a határaiknál nem akasztják meg a bevándorlást, elvesznek, felemésztik őket. „Mindezt külső erők és nemzetközi hatalmak akarják ránk kényszeríteni – itthoni csatlósaik segítségével –, és a küszöbön álló választást jó alkalomnak látják erre” – hangsúlyozta. A miniszterelnök beszédében azt kívánta, hogy Magyarország legyen szabad, független és magyar ország. „Benne van minden, amire szükségünk lehet” – hangsúlyozta, hozzátéve: Magyarország volt is, van is, a kérdés most az, hogy lesz-e. „Nem csupán egy választást akarunk megnyerni, hanem a jövőnket” – jelentette ki, majd arról beszélt, hogy az egyik oldalon „mi, a nemzeti érzelmű milliók”, a másik oldalon a világpolgár elit áll: nemzeti és demokratikus erők az egyik, nemzetek feletti és antidemokratikus erők a másik oldalon. A kormányfő szerint Európa és benne a magyarok világtörténelmi fordulóponthoz érkeztek, még sosem feszültek egymásnak ilyen nyíltan a nemzeti és a globalista erők.

Orbán Viktor kifejtette: Európa és Magyarország egy civilizációs küzdelem közepén áll, egy népvándorlással néz szembe, amely az élet eddigi rendjét, az emberek életmódját sodorja veszélybe. „Nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdenünk, hanem egy birodalommá szervezett nemzetközi hálózattal: külföldi konszernek és belföldi oligarchák által kitartott média, hivatásos béraktivisták, bajkeverő tüntetésszervezők, a nemzetközi spekulánsok által fizetett civil szervezetek láncolata, amit Soros György neve foglal össze és ő testesít meg” – fogalmazott.

„Mi a keresztény kultúrából nőttünk ki, különbséget teszünk az ember és a tettei között. Sohasem gyűlöltünk és nem is fogunk gyűlölni senkit, továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében” – emelte ki a kormányfő. Kijelentette ugyanakkor: harcolni fognak az ellen, amit Soros György birodalma Magyarországgal tesz és tenni akar. „Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs nekünk másik, ezért küzdeni fogunk érte a végsőkig, és nem adjuk föl soha” – hangsúlyozta.

Mint fogalmazott: gyáva népnek nincs hazája, s a magyarok összeszedték a bátorságukat, ha kellett, pedig sosem volt könnyű. Felidézte, hogy Andrássy Gyula miniszterelnököt halálra ítélte a bécsi császár, II. Rákóczi Ferenc száműzetésben halt meg, Kossuth Lajost elűzték a labancok, Tisza István miniszterelnököt lelőtték a kommunisták. „Sohasem ment könnyen, de a végén mégis mindig mi győztünk” – hangsúlyozta. „Végül csak hazaküldtük a szultánt a janicsárjaival, a Habsburg császárt a labancaival, a szovjeteket az elvtársaikkal, és most hazaküldjük »Gyuri bácsit« is a hálózatával egyetemben. Arra kérünk, menj vissza Amerikába, és boldogítsd inkább az amerikaiakat” – mondta Orbán Viktor.

„Magyarok, magasba a zászlókat, menjetek és harcoljatok, éljen a magyar szabadság, éljen a haza, fel, győzelemre, hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!” – zárta szónoklatát Orbán Viktor. A beszéd elején a kormányfő külön köszöntötte a Kossuth térre érkező Békemenet lengyel résztvevőit. Mint mondta: „összetartozásunk természetes, összekapaszkodásunk erőforrás”. „Ha Lengyelország erős, Magyarország se veszhet el, ha mi vagyunk erősek, segíthetünk a lengyeleknek” – fogalmazott, hozzátéve: tiszteletet Lengyelországnak, tiszteletet Magyarországnak!