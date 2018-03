Lemondott Robert Fico

Hivatalosan is benyújtotta lemondását Robert Fico szlovák miniszterelnök tegnap Andrej Kiska államfőnek, aki Peter Pellegrini eddigi miniszterelnök-helyettest bízta meg a kormányalakítással. Fico a legtermészetesebbnek választásnak nevezte Pellegrini jelölését, akivel – mint mondta – már csaknem húsz éve dolgoznak együtt, s továbbra is normális munkakapcsolatuk lesz a jövőben. Leszögezte: a Pellegrini vezetése alatt összeálló kormány irányultsága a továbbiakban is világosan Európa-párti lesz, s a kormány az erős szociális állam fenntartásán fog munkálkodni. Az új miniszterelnök vezette szlovák kormány összetételében előreláthatólag csak néhány változás várható. Változatlanok maradnak az Irány – Szociáldemokrácia (Smer-SD), a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és a Most-Híd alkotta hármas kormánykoalíción belüli erőviszonyok, vagyis az egyes tárcák elosztása is. A szlovák belpolitikai válság azt követően alakult ki, hogy február végén élettársával együtt meggyilkolták Ján Kuciak tényfeltáró újságírót, akit a rendőrség feltételezése szerint vélhetően munkájával összefüggésben öltek meg. A kettős gyilkosság nyilvánosságra hozatala után először a belügyminiszter, majd Robert Fico és kormányának távozását kezdték követelni ellenzéki pártok.